Шесть инновационных предприятий разделят 13,4 млн рублей субсидий

Победитель конкурса на предоставление субсидий субъектам инвестиционной деятельности получит 913,6 тыс рублей.

Шесть предприятий Новосибирска стали победителями конкурса на предоставление субсидий субъектам инновационной деятельности, еще одна организация признана лучшей в конкурсе на предоставление субсидий субъектам инвестиционной деятельности, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Отмечается, что сумма субсидий для инновационных предприятий в рамках конкурса в этом году составила 13,4 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе подали шесть новосибирских инновационных компаний в номинации «Поддержка организаций, осуществляющих инновационную деятельность». В списке победителей: ООО «Изитерм», ООО «МБС-Технология», ЗАО «МЕТА», ООО «И20», ООО НПО «МФ Технологии», ООО НПК «Рэлсиб». В зависимости от представленных показателей предприятия-победители получили субсидии в размере от 355 до 924 тыс. рублей.

Победителям конкурса будут возмещены затраты на производство (реализацию) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме легковых автомобилей и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории РФ винограда), на выполнение работ, оказание услуг по следующим направлениям: затраты на НИОКР, получение разрешительных документов, внедрение инновационной продукции (технологии) в серийное производство, приобретение нового основного технологического оборудования (в том числе электронно-вычислительной техники), приобретение готового и разработку специального ПО, на уплату процентов по банковским кредитам, аккредитивам и займам.

Победителем второго конкурса – на предоставление субсидий субъектам инвестиционной деятельности, признано одно предприятие – АО «Новосибирский механический завод «Искра». Размер предоставленной субсидий – 913,6 тысячи рублей.

Эти средства победитель сможет потратить на возмещение затрат на производство (реализацию) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме легковых автомобилей и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории РФ винограда), на выполнение работ и оказание услуг.

Кроме того, на заседании комиссии были представлены два инновационных проекта для муниципальных нужд. Один из них – «Замена светильников уличного освещения на светодиодные». Пилотной площадкой для его реализации выбраны несколько улиц Академгородка и Бердское шоссе. По проекту планируется заменить более тысячи светильников. Старым лампам также найдется применение на других улицах Новосибирска.

Второй проект для муниципальных нужд – «Умная школа». Его суть – внедрение автоматизированной информационной системы диспетчерского управления в двух новосибирских школах – № 155 и 213. По проекту система будет обобщать данные со всего установленного в здании оборудования (вентиляция, кондиционирование, электричество, канализация, газо-, водоснабжение, пожарная сигнализация). Вся информация будет стекаться в единый диспетчерский пункт, что позволит оперативно реагировать на ЧС и при этом экономить расходы.

Участники комиссии приняли решение поддержать реализацию обоих проектов.

Фото: Ростислав Нетисов