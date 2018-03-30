Шестеро участников преступной группы украли более 35,5 млн рублей бюджетных средств

За незаконное обналичивание маткапитала они получили реальный срок лишения свободы и взыскании убытков на сумму 19,5 млн рублей.

Вынесен приговор суда участникам межрегиональной преступной группы, организовавших хищение бюджетных средств отделения Пенсионного фонда России по Новосибирской области, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

Как рассказали в пресс-службе, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области в 2014 году пресечена противоправная деятельность жителей Кемеровской области Ашировой Н.К., Иванова В.Г., Лариной Е.Н., Новоселова М.А., Романова Д.Е., занимавшихся незаконным обналичиванием средств материнского (семейного) капитала.

На основании результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ ГУ МВД России по Кемеровской области расследованы и переданы в суд уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК России.

— Как установлено судом, указанные граждане, являясь руководителями и сотрудниками микрокредитных организаций Кемеровской области, организовали схему хищения бюджетных средств при получении материнского капитала. Преступники осуществляли поиск граждан, находящихся в затрудненном материальном положении, вводили их в заблуждение о якобы законности своих действий и предлагали обналичить материнский сертификат. За свои услуги мошенники присваивали себе до 70% от положенной суммы, — говорится в сообщении пресс-службы.

Сотрудниками УФСБ выявлено 97 эпизодов противоправной деятельности указанных лиц. Ущерб причиненный Пенсионному фонду России составил более 35,6 млн рублей.

— Решением Юргинского районного суда Кемеровской области в марте 2018 года указанные граждане признаны виновными в мошенничестве при получении выплат, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и им назначено наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима Лариной Е.Н. — сроком на 6 лет 6 месяцев, Иванову В.Г. и Романову Д.Е. — 5 лет 5 месяцев, Новоселову М.А. — 4 года 5 месяцев, Ашировой Н.К. — 2 года условно. Судом также удовлетворен гражданский иск новосибирского отделения Пенсионного фонда о взыскании убытков на сумму 19,5 млн рублей. Приговор вступил в законную силу, — рассказали в пресс-службе.

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