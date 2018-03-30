Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Uncategorized
Авто
Агропром
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Главные новости
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Сюжет дня
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

Шестеро участников преступной группы украли более 35,5 млн рублей бюджетных средств

  • 30/03/2018
молоток

За незаконное обналичивание маткапитала они получили реальный срок лишения свободы и взыскании убытков на сумму 19,5 млн рублей.

Вынесен приговор суда участникам межрегиональной преступной группы, организовавших хищение бюджетных средств отделения Пенсионного фонда России по Новосибирской области, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

Как рассказали в пресс-службе, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области в 2014 году пресечена противоправная деятельность жителей Кемеровской области Ашировой Н.К., Иванова В.Г., Лариной Е.Н., Новоселова М.А., Романова Д.Е., занимавшихся незаконным обналичиванием средств материнского (семейного) капитала.

На основании результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ ГУ МВД России по Кемеровской области расследованы и переданы в суд уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК России.

— Как установлено судом, указанные граждане, являясь руководителями и сотрудниками микрокредитных организаций Кемеровской области, организовали схему хищения бюджетных средств при получении материнского капитала. Преступники осуществляли поиск граждан, находящихся в затрудненном материальном положении, вводили их в заблуждение о якобы законности своих действий и предлагали обналичить материнский сертификат. За свои услуги мошенники присваивали себе до 70% от положенной суммы, — говорится в сообщении пресс-службы.

Сотрудниками УФСБ выявлено 97 эпизодов противоправной деятельности указанных лиц. Ущерб причиненный Пенсионному фонду России составил более 35,6 млн рублей.

— Решением Юргинского районного суда Кемеровской области в марте 2018 года указанные граждане признаны виновными в мошенничестве при получении выплат, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и им назначено наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима Лариной Е.Н. — сроком на 6 лет 6 месяцев, Иванову В.Г. и Романову Д.Е. — 5 лет 5 месяцев, Новоселову М.А. — 4 года 5 месяцев, Ашировой Н.К. — 2 года условно. Судом также удовлетворен гражданский иск новосибирского отделения Пенсионного фонда о взыскании убытков на сумму 19,5 млн рублей. Приговор вступил в законную силу, — рассказали в пресс-службе.

Фото: pixabay.com, автор- qimono

Популярное с сайта

Новосибирские театры и филармония перечислят в Кемерово около миллиона рублей

30/03/2018
Средства, полученные от продажи билетов на спектакли и концерт памяти жертв трагедии будут переведены в поддержку семей пострадавших.

В избирательное законодательство Новосибирской области внесены изменения

30/03/2018
Внесение изменений в законодательные акты Новосибирской области обусловлено необходимостью привести законодательство региона в соответствие с федеральным.

Новосибирску нужно расширять мощности контейнерной логистики

30/03/2018
При нынешних темпах роста существующие будут заполнены на 100% через 4-5 лет.

Мнение

Нужно четко понимать, что вы и компания — не одно и то же

Все материалы

Бинбанк снизил ставки по кредитам наличными на 0,5-1,5 процентного пункта

30/03/2018

Новосибирску нужно расширять мощности контейнерной логистики

30/03/2018

Проект по созданию кормовой добавки вошел в число победителей весенней сессии А:СТАРТ

29/03/2018

Травников: мы еще не ставим крест на «ПТК-30»

29/03/2018

Открытые перспективы Китая

29/03/2018

Для тех, кто верит в свой бизнес

29/03/2018

Жители Новосибирского района вышли на пикет

29/03/2018

На трагедии зарабатывают социальный капитал

29/03/2018

Автостат: HyundaiCreta— лидер продаж в регионе

29/03/2018

Руслан Власов может войти в новосибирское правительство

28/03/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag