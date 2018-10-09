Шоу-Концерт «Пластилиновая ворона» Григория Гладкова пройдет в Новосибирске

Детский композитор выступит с концертами 27 и 28 октября.

Легендарный самый веселый детский композитор, автор песен для мультфильмов — Григорий Гладков (Москва) выступит в Новосибирске с Шоу-Концертами «Пластилиновая ворона» 27 и 28 октября, сообщили в пресс-службе министерства культуры Новосибирской области.

Отмечается, что шоу-концерт «Пластилиновая ворона» Григория Гладкова сориентирован больше на детей от 0 до бесконечности, интересен даже взрослым, ведь все мы родом из детства.

Шоу-концерт проходит как праздник, ещё за 15 минут до начала на экране идут мультфильмы. С первых аккордов ребята и взрослые сразу начинают хлопать, узнавая песни из любимых мультиков: «Пластилиновая ворона», «Вера и Анфиса», «Следствие ведут Колобки», «Коробка с карандашами». Во время концерта все желающие выходят на сцену, где они поют и танцуют вместе с «дядей Гришей», который проводит с детьми весёлые розыгрыши, а счастливые родственники и друзья их фотографируют и снимают на видео.

Ну и, конечно, Григорий Гладков много поёт своих песен к популярным теле- и радиопередачам, спектаклям, документальным и художественным фильмам.

Григорий Гладков — заслуженный деятель искусств России, член Союза композиторов РФ, член Союза кинематографистов РФ, член Союза театральных деятелей РФ, почётный член Академии образования РФ, а недавно он избран Академиком детской телевизионной национальной Академии России «за выдающийся вклад в развитие отечественного детского телевидения».

Лауреат международных фестивалей мультипликации, Академик Академии авторитетов фестиваля сатиры и юмора «Золотой Остап», лауреат многочисленных фестивалей авторской песни. Автор музыки к самой популярной телепередаче про собак «Дог-шоу «Я и моя собака» и телепередаче для детей «Спокойной ночи, малыши». Попал в Российскую книгу рекордов Гиннеса за издание самого большого количества кассет, пластинок и компакт-дисков для детей. Один из основателей кантри-группы «Кукуруза» и московского кантри- клуба, а также фестиваля кантри и фолк музыки «Фермер».

Многие педагоги, руководители песенных, музыкальных и вокальных студий используют посещение концертов Гр.Гладкова в своих учебно-воспитательных, образовательных целях, способствующих сплочению коллектива, как мотивация творческого развития детей, как мастер-класс, общение с первоисточником, возможность пополнить и обогатить свой репертуар или кругозор. Многие песни Гр.Гладкова имеют позитивно-воспитательный подтекст, будь-то это песня про Жука, про Васю (Пой, Вася), про «Коробку с карандашами» и т.д.

Расписание концертов:

27 октября, 14:00 — КТЦ «ЕВРАЗИЯ» — ул.Селезнева, 46, метро «Берёзовая роща»

28 октября, 12:00 — Дом учёных (большой зал) СО РАН – Академгородок

28 октября, 15:00 – ДКЖ (малый зал)

Цена билетов 250-600 рублей.

Возрастная категория: 0+, дети до 3 лет – бесплатно, продолжительность 1 час.

Фото: предоставлено пресс-службой министерства культуры Новосибирской области