Сибакадемстрой увеличил долю рынка

В этом году компания планирует начать освоение двух новых площадок.

В Едином реестре застройщиков подвели итоги июня по регионам России. В Новосибирской области на первое место в ТОП по текущему строительству снова вышел Сибакадемстрой (входит в российскую девелоперскую компанию Брусника), сообщили в пресс-службе компании.

— Компания сохранила объем текущего строительства — 164 013 м², но увеличила долю на рынке до 5,23%. В этом году Сибакадемстрой второй раз доказывает лидерство среди девелоперов региона: компания выходила на первое место в рейтинге января, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что Сибакадемстрой ведёт в Новосибирске четыре проекта: микрорайон «Европейский Берег» — завершён 21 дом и строится 4 дома, кварталы «Панорама» —завершено 4 дома и строится 4 дома, «Декабристов» — завершён один квартал, строится квартал и башня, «Дунаевского» — завершено 2 дома и строится 1 дом. Сейчас в ассортименте компании порядка 1200 строящихся квартир.

В этом году Сибакадемстрой планирует начать освоение двух новых площадок: урбан-виллы на пересечении Никитина и Грибоедова в тихом центре города и квартальная застройка в районе третьего кольца ВАСХНИЛа. Действующие проекты будут продолжены в соответствии с долгосрочной стратегией комплексного развития территорий.

Брусника — российская девелоперская компания. Начала свою деятельность 14 лет назад в городе Тюмени. Сегодня Брусника ведёт строительство жилья в Екатеринбурге, Новосибирске, Тюмени, Сургуте и Московской области.

Фото: пресс-служба компании