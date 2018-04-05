«Сибиар» получил 659 млн чистой прибыли

Это почти в 2 раза больше, чем в 2015 году.

По итогам 2017 года ОАО «Сибиар» произвел 114 тыс штук аэрозольной продукции, объем производства составил 4,6 млрд руб. Это почти на 400 млн руб больше, чем в 2016 году. Выручка завода без НДС составила 3,9 млрд руб (+218 млн руб), из них 400 млн (+27 млн руб) от продажи продукции на экспорт. Чистая прибыль по итогам 2017 года составила 659 млн (+68 млн руб), говорится в годовой отчетности предприятия, опубликованной в открытых источниках.

— На сегодняшний день предприятие позиционирует себя в ценовом сегменте «премиум», «медиум» и «эконом» класса. Через сеть своих дистрибьюторов входит во все национальные и региональные сети розничной торговли по всей России. Это делается для того, чтобы поменять приоритеты покупателей и приучить их к приобретению продукции завода, — уточняется в документах.

Судя по отчётности предприятия, в 2017 году резко вырос объем производства парфюмерно-косметических средств. При плане производства 53 млн руб завод выпустил продукции на 135,8 млн руб (256%). На втором месте автокосметика — 140% от плана (75,2 млн руб). На третьем антистатики — 124% от плана (141 млн руб). При этом, на 75% меньше запланированного произведено (в рублях) монтажной пены, на 19% чистящих средств, на 8% средств для укладки волос.

В 2018 году завод намерен выпустить 116 тыс штук всех видов продукции и увеличить объем производства на 2,4%. В рублях производство готовой продукции составит 4,7 млрд руб (+3,2%). По всей номенклатуре запланирован рост от 1 до 7%. В рублях почти на 10% вырастет производство средств для укладки волос и парфюмерно-косметической продукции.

— В плановом режиме завод намерен поднимать цены на свою продукцию. В связи с широкой географией отгрузок продукта, в регионах принимаются высокопрофессиональные управляющие, которым ставится задача по постоянному росту объема продаж и повышения прибыли, — уточняется в отчете.

Рынок средств товаров для дома и для персонального ухода является одним из самых быстрорастущих. По различным товарным группам темпы роста достигают 20% в год, поясняется в отчете. «Сибиар» находится на втором месте в России по объему выпускаемой продукции. Основными конкурентами завод считает ООО «Самрост» (Самара), ОАО «Хитон» (Казань), ОАО «Арнест» (Ставропольский край), АО «СЗК ВЭЛВ» (Санкт-Петербург). По экспертным оценкам, емкость российского рынка аэрозольной продукции оценивается в 1 млрд баллонов в год, только 400 млн из них производится в России.

ОАО «Сибиар» создано в 1992 году. Выпускает продукцию, как собственных торговых марок, так и контрактную по заказам российских и иностранных компаний. УК предприятия составляет 160,5 млн руб. 25,13% принадлежит директору предприятия Виктору Кушниру, 19,9:% — председателю совета директоров Эдуарду Саликаеву.

Юлия Данилова

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