«Сибинжиниринг» готовит площадки для локализации производства Duol

В этом году компания планирует сдать в Новосибирске первые спорткомплексы, построенные по технологии словенского партнера.

— В ноябре прошлого года во время визита в Новосибирск словенской делегации, Корпорация «Сибинжиниринг» подписала договор о сотрудничестве со словенской компанией Duol. На первом этапе речь шла о строительстве в Новосибирске спортивных объектов по технологии и с материалами Duol — надувных и каркасных зданий, — рассказал Infopro54 директор по развитию ООО Корпорация «Сибинжиниринг» Хинко Хрибершек.

Сегодня с мэрией Новосибирска и заинтересованными инвесторами достигнуты договоренности о строительстве в Новосибирске 5 спортивных объектов. Первый для школы по футболу на Аникина,2. Второй для школы по баскетболу. Небольшой крытый стадион планирует возвести администрация Кольцово. По словам господина Хрибершека, с инвестором первого объекта соглашение планируется подписать в ближайшее время. В области есть интерес к строительству минимум 30 подобных объектов за два года. Потенциал размещения модульных спорткомплексов в Новосибирске, минимум, в два раза больше.

— По нашим оценкам, стоимость квадратного метра объекта составляет около 20 тыс руб. Все договоры с подрядчиками — поставщиками импортозамещающего оборудования, мы уже заключили. После выхода на площадку — рассылаем заказы и через три месяца уже будем готовы сдать объект «под ключ заказчику», — говорит собеседник Infopro54. — На своих объектах мы используем солнечные батареи. По нашим расчетам, это приводит к удорожанию стоимости на 10%, но через три года, за счет экономии электроэнергии (до 80%) эти вложения окупаются. К центральному электроснабжению мы тоже подключимся, для сглаживания пиковых нагрузок в пасмурные месяцы. В солнечные месяцы мы сможем предоставлять электроэнергию другим потребителям.

Специалисты «Сибинжиниринга» проводили исследование — в Новосибирске больше солнечных дней, чем в Берлине, а там солнечные батареи установлены практически повсеместно.

— При подписании соглашения представители Duol сразу оговорили: после того как российский партнер выйдет на продажи 100 объектов в год, компания будет готова локализовать в Новосибирске производство мембран и инженерных систем с передачей технологий, — говорит Хинко Хрибершек.

Он уверен, что спрос на продукцию словенской компании на рынке России будет большой. «Сибинжиниринг» также получил права на продажу объектов на территории всей России, в странах СНГ, Юго-Восточной Азии и Китае.

— Сейчас мы изучаем площадки для размещения производства в Новосибирске. Для инженерных систем идеально подходит ООО НЭМЗ «Тайра». Здесь мы планируем локализовать выпуск вентиляционных установок воздухоопорных сооружений. Мембранное производство, скорее всего, разместим на АО «БЭМЗ», — уточняет господин Хрибершек.

Duol проектирует, производит и устанавливает воздухоопорные, каркасные и тентовые конструкции по всему миру. За 25 лет с момента основания, установлено более 1.5 тыс сооружений в Европе, Азии, Африке, Южной Америке и на Ближнем Востоке. Конструкции применяются в промышленности, сельском хозяйстве, выставочной деятельности, подразделениями МЧС и спортивными организациями. Мембранный купол выдерживает температуру от -55 до +70 градусов. Судя по сайту компании, сегодня в России уже открыто 42 объекта по словенской технологии. В Сибири — это «Омская звезда», где организованы корты для тенниса. В Тюмени в объекте размещена площадка для хоккея, в Югре — тепличное хозяйство.

ООО Корпорация «Сибинжиниринг» создано в 2011 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. 50% компании принадлежит гендиректору Александру Ходневу, 50% — Павлу Давыдову (гендиректору ОАО «ВентКомплекс»). В корпорацию входят ОАО «ВентКомплекс», ООО НЭМЗ «Тайра», ООО «Соболь», ГК «ЧИСТЮЛИ клининг», НГАСУ (Сибстрин), ГК «DT-termo», говорится на сайте компании.

Фото с сайта компании Duol