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Businessjump

Сибирская дирекция банка «Открытие» увеличила объемы выдач кредитов МСБ на 15 %

  • 23/01/2018

Средний чек кредитов вырос до 8 млн рублей.

За 2017 год объемы выдач кредитов малому бизнесу увеличились на 15%. Одним из позитивных итогов стал также рост среднего чека запрашиваемых предпринимателями кредитов: с 3 млн рублей на начало 2017 года до 8 млн рублей, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Отмечается, что банк «Открытие» аккредитован в государственных программах поддержки бизнеса, в частности, Корпорации МСП, чья «Программа 6,5» стала в 2017 году одной из наиболее востребованных. Господдержка позволила предпринимателям из сегмента малого бизнеса получать кредитные средства по ставке ниже среднерыночной — 10,6 %.

В пресс-службе подчеркнули, что льготное кредитование стало более доступным, в частности, и благодаря партнерству банка «Открытие» с Фондом малого и среднего предпринимательства Новосибирской области, предоставляющим поручительство при недостатке у малого бизнеса собственного залогового обеспечения.

Существенно вырос интерес компаний к собственным кредитным программам банка «Открытие», в том числе благодаря улучшению условий для заемщиков. В частности, с 6 млн рублей до 10 млн рублей увеличена сумма беззалоговых банковских гарантий. Упрощена схема выдачи овердрафта без залога, который можно получить на сумму до 10 млн рублей, в том числе под обороты в стороннем банке. При кредитовании за счет собственного фондирования банка пересмотрены подходы к определению уровня ставок, что позволяет снизить их, соблюдая при этом требования к кредитоспособности заемщика. Появилась возможность получить кредит без залога на сумму до 5 млн рублей с ускоренной процедурой выдачи.

— В течение года мы наблюдали переход от осторожно-выжидательной позиции бизнеса к устойчивому росту спроса на банковское кредитование. Учитывая позитивные изменения в экономике, предприниматели уже не только стремились сохранить свой бизнес, но и с большей уверенностью инвестировали в его развитие: модернизацию производственных мощностей, приобретение транспорта, новых помещений и т. д.  В результате в нашем кредитном портфеле доли средств, выданных на пополнение оборотного капитала и на инвестиционные цели, практически сравнялись. Финансово устойчивых предприятий стало больше, и банк помог в реализации их планов, содействуя таким образом улучшению ситуации в реальном секторе экономики региона, — прокомментировал итоги 2017 года региональный директор банка «Открытие» по Сибирскому федеральному округу Андрей Смирнов.

Подробнее о предложениях для малого бизнеса — на сайте ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» www.open.ru, по телефону контакт-центра 8 800 700-78-77 и в офисах банка «Открытие» в Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Барнауле, Омске, Томске.

Фото: пресс-служба банка

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