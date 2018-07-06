Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
01_Сюжет дня
02_Главные новости
Uncategorized
Авто
Агропром
Банки
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
НКБизнес
НКВЭД
НКСоциальное предпринимательство
НКТехнологии
НКФинансы
НКЭкономика
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Рынки
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Страхование
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

Сибирская Зернопромышленная компания застраховала агрориски на 113 млн рублей

  • 06/07/2018
barley

Согласно договору, застрахованы посевы на общей площади более 4 тысяч га.

ООО «Сибирская Зернопромышленная Компания» из Новосибирской области, владеющая в регионе 20 тыс. га земельных угодий, застраховала АО СК «РСХБ-Страхование» свои производственные затраты на выращивание урожая, сообщили в пресс-службе Национального союза агростраховщиков.

Согласно договору, посевы сорго и яровых рапса, ячменя, пшеницы в Новосибирской области на общей площади более 4 тысяч га застрахованы от пожара и удара молнии, болезней и вредителей, действий животных, птиц, грызунов, а также противоправных действий третьих лиц. Сумма ответственности страховщика по договору составляет 113 млн рублей.

Отмечается, что договор был заключен по разработанной АО СК «РСХБ-Страхование» программе «Страхование материальных затрат», благодаря которой аграрии могут обеспечить высокий уровень покрытия за счет страхования полных производственных затрат на выращивание урожая. Этот страховой продукт интересен тем, что его можно легко настроить под потребности и возможности конкретного сельхозпроизводителя, в итоге аграрий может застраховать пакет индивидуальных рисков по своему выбору.

Как отметил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов, основные изменения в законе «О господдержке в сфере сельхозстрахования», проект поправок в который был единогласно принят 3 июля в первом чтении депутатами Госдумы РФ, направлены прежде всего на расширение вариантов страхования с господдержкой, повышение доступности и востребованности этой услуги у аграриев. Вместе с тем, подчеркнул президент НСА, уже сегодня входящие в союз компании разрабатывают для сельхозпроизводителей новые страховые программы.  Именно по такой программе РСХБ-Страхование заключил договор с ООО «Сибирская Зернопромышленная Компания». По словам Корнея Биждова, в НСА регулярно поступают обращения ряда аграрных союзов и региональных органов АПК с предложениями расширять перечень страховых программ, развивать страхование специфических рисков. Эта мера была рекомендована по результатам общественной дискуссии по обсуждению консультативного доклада Банка России по агрострахованию в 2018 году. Соответствующие предложения прозвучали со стороны Минфина и Банка России на прошедшем в июне в Санкт-Петербурге Международном круглом столе по агрострахованию.

— Сегодня актуален вопрос о повышении гибкости системы агрострахования, поэтому компании-члены НСА разрабатывают новые продукты, которые, как показывает практика, востребованы на рынке, — говорит Корней Биждов. — Вместе с тем рассматриваемые сегодня законодательные изменения позволят расширить выбор страховых программ с господдержкой, тем самым, повысить их доступность для сельхозпроизводителей.

С 1 января 2016 года на рынке сельхозстрахования с господдержкой действует единое общероссийское объединение — Национальный союз агростраховщиков. Страховые компании, не вступившие в члены НСА, с 1 января 2016 г. не имеют права заключать договоры агрострахования с господдержкой. Создание централизованной системы агрострахования в РФ предусмотрено федеральным законом от 22.12.2014 № 424-ФЗ о внесении изменений в Закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования…» №260-ФЗ.

Фото: pixabay.com, автор- PixelAnarchy

Популярное с сайта

Шесть инновационных предприятий разделят 13,4 млн рублей субсидий

05/07/2018
Победитель конкурса на предоставление субсидий субъектам инвестиционной деятельности получит 913,6 тыс рублей.

«Юнисервис Капитал» на 25 месте рэнкинга организаторов корпоративных облигаций

05/07/2018
Количество организаторов облигационных займов, вошедших в рэнкинги Cbonds, выросло по сравнению с 1-м кварталом 2018 года на 30%.

Долгострой на ул. Тульская обрастает новыми конфликтами

05/07/2018
Дольщики обратились с открытым письмом на имя врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Мнение

«Лучше остаться в памяти новосибирцев хорошим депутатом, чем плохим мэром»

Все материалы

Более 400 тысяч налогоплательщиков Новосибирска получили амнистию по недоимке

06/07/2018

Потенциальные резиденты изучают ТОСЭР

05/07/2018

Лучше всех управленческим учетом владеют таксисты и ритейлеры

05/07/2018

Мелкие грузоперевозчики могут «попасть» на крупные суммы

04/07/2018

Минтранс РФ поддерживает новосибирский проект «Городская электричка»

04/07/2018

В Новосибирске состоялась третья бизнес-площадка по финансам

04/07/2018

4G-интернет МТС в Новосибирской области ускорился втрое

04/07/2018

Сбербанк запустил новые продукты для застройщиков

04/07/2018

ЦФТ разработает решения для транспорта и ЖКХ в масштабе России

04/07/2018

«Сибирский Антрацит» — лауреат конкурса «За успешное развитие бизнеса в Сибири»

04/07/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag

 

×