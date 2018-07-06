Сибирская Зернопромышленная компания застраховала агрориски на 113 млн рублей

Согласно договору, застрахованы посевы на общей площади более 4 тысяч га.

ООО «Сибирская Зернопромышленная Компания» из Новосибирской области, владеющая в регионе 20 тыс. га земельных угодий, застраховала АО СК «РСХБ-Страхование» свои производственные затраты на выращивание урожая, сообщили в пресс-службе Национального союза агростраховщиков.

Согласно договору, посевы сорго и яровых рапса, ячменя, пшеницы в Новосибирской области на общей площади более 4 тысяч га застрахованы от пожара и удара молнии, болезней и вредителей, действий животных, птиц, грызунов, а также противоправных действий третьих лиц. Сумма ответственности страховщика по договору составляет 113 млн рублей.

Отмечается, что договор был заключен по разработанной АО СК «РСХБ-Страхование» программе «Страхование материальных затрат», благодаря которой аграрии могут обеспечить высокий уровень покрытия за счет страхования полных производственных затрат на выращивание урожая. Этот страховой продукт интересен тем, что его можно легко настроить под потребности и возможности конкретного сельхозпроизводителя, в итоге аграрий может застраховать пакет индивидуальных рисков по своему выбору.

Как отметил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов, основные изменения в законе «О господдержке в сфере сельхозстрахования», проект поправок в который был единогласно принят 3 июля в первом чтении депутатами Госдумы РФ, направлены прежде всего на расширение вариантов страхования с господдержкой, повышение доступности и востребованности этой услуги у аграриев. Вместе с тем, подчеркнул президент НСА, уже сегодня входящие в союз компании разрабатывают для сельхозпроизводителей новые страховые программы. Именно по такой программе РСХБ-Страхование заключил договор с ООО «Сибирская Зернопромышленная Компания». По словам Корнея Биждова, в НСА регулярно поступают обращения ряда аграрных союзов и региональных органов АПК с предложениями расширять перечень страховых программ, развивать страхование специфических рисков. Эта мера была рекомендована по результатам общественной дискуссии по обсуждению консультативного доклада Банка России по агрострахованию в 2018 году. Соответствующие предложения прозвучали со стороны Минфина и Банка России на прошедшем в июне в Санкт-Петербурге Международном круглом столе по агрострахованию.

— Сегодня актуален вопрос о повышении гибкости системы агрострахования, поэтому компании-члены НСА разрабатывают новые продукты, которые, как показывает практика, востребованы на рынке, — говорит Корней Биждов. — Вместе с тем рассматриваемые сегодня законодательные изменения позволят расширить выбор страховых программ с господдержкой, тем самым, повысить их доступность для сельхозпроизводителей.

С 1 января 2016 года на рынке сельхозстрахования с господдержкой действует единое общероссийское объединение — Национальный союз агростраховщиков. Страховые компании, не вступившие в члены НСА, с 1 января 2016 г. не имеют права заключать договоры агрострахования с господдержкой. Создание централизованной системы агрострахования в РФ предусмотрено федеральным законом от 22.12.2014 № 424-ФЗ о внесении изменений в Закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования…» №260-ФЗ.

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