Сибирские энергетики оценили разработки НГТУ

В университете прошло заседание научно-технического совета ПАО «МРСК Сибири».

4 июля в Новосибирском государственном техническом университете прошло заседание научно-технического совета ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети. Всего в техническом совете приняли участие более двадцати ведущих инженеров и руководителей МРСК Сибири, сообщили в пресс-службе университета.

Специалистам МРСК Сибири были представлены инновационные разработки НГТУ для энергетики.

— Участники встречи увидели работу революционной разработки НГТУ Smart EnergyGate — автоматического комплекса, который сможет подключать к общей сети малые генераторы электроэнергии. В перспективе такая система позволит владельцам небольших генерирующих станций продавать электроэнергию, а не только использовать ее для собственных нужд. Также сотрудники НГТУ представили новый грозопеленгатор для электросетей, который позволяет предсказать наступление грозы и место попадание молнии, а значит, минимизировать ущерб для электрической сети, — рассказали в пресс-службе.

Также участникам будет представлен проект разработанного в НГТУ «Бесперебойника для городов» — сверхмощного накопителя энергии, который может обеспечивать током целые поселки и даже небольшие города. Первый «бесперебойник» сейчас вводится в эксплуатацию на Куюмбинском нефтегазовом месторождении.

Фото: пресс-служба НГТУ