Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
01_Сюжет дня
02_Главные новости
Uncategorized
Авто
Агропром
Банки
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
НКБизнес
НКВЭД
НКСоциальное предпринимательство
НКТехнологии
НКФинансы
НКЭкономика
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Рынки
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Страхование
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

Сибирские ученые использовали растительные отходы, чтобы сделать топливо более экологичным

  • 30/07/2018
Smirnov

Ученые уверены, что в будущем в продажу выйдет экологичная высокооктановая добавка, полученная из простой соломы.

Сотрудники лаборатории каталитических процессов переработки возобновляемого сырья Института катализа им. Г. К. Борескова СО РАН получили экологически чистое топливо, смешав бензин с веществом, полученным от переработки соломы и древесины, сообщает издание «Наука в Сибири».

По последним данным аналитического центра при правительстве РФ в целом по стране выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автомобилей составляют 14 млн тонн в год и постоянно растут. Это значит, что из-за транспортных выхлопов за год в воздухе накапливается около 1,5 млн тонн вредных и опасных соединений серы, свинца и азота.

— Мы стремимся разработать способы повышения эффективности топливных смесей, но при этом хотим исключить выбросы токсичных газов, — рассказал сотрудник лаборатории каталитических процессов переработки возобновляемого сырья ИК СО РАН кандидат химических наук Андрей Смирнов.

В поисках добавок для этих целей химики остановились на производных фурфурола, который получают при смешивании сельскохозяйственных и лесоперерабатывающих отходов с серной кислотой. Кстати, небольшая доля фурфурола содержится в сахаре, меде и некоторых других продуктах. Даже его запах похож на аромат ржаного хлеба.

С точки зрения улучшения топлива продукты переработки фурфурола имеют большую теплотворную способность и повышают показатель экономичности двигателя по расходу горючего по сравнению со стандартными, порой токсичными аналогами, например этанолом или монометиланилином. Все производные фурфурола отличаются низкими температурами кристаллизации, что хорошо сказывается на стабильности и устойчивости бензина к минусовым температурам.

В ходе экспериментов химики выделили два особо перспективных направления: получение 2-метилфурана и синтез ацеталей фурфурола и глицерина. Для этих соединений отмечается низкий выброс токсичных соединений в отличие от обычных бензиновых добавок.

— Сейчас мы находимся на этапе наработки топливных добавок и изучения влияния производных фурфурола на основные и эксплуатационные свойства автомобильного бензина. С большой вероятностью могу сказать, что в будущем в продажу выйдет экологичная высокооктановая добавка, полученная из простой соломы, — заключил Андрей Смирнов.

По материалам издания «Наука в Сибири»

Анастасия Самарцева, студентка ФЖ НГУ

Фото предоставлено ИК СО РАН

 

Популярное с сайта

Егору Кузьмину из Новосибирска необходимы деньги на лечение

30/07/2018
Не хватает — 199 430 рублей.

С 1 января система страхования банковских вкладов начнет работать для малых и микропредприятий

30/07/2018
Размер страхового возмещения будет аналогичен размеру, действующему сейчас для физических лиц и индивидуальных предпринимателей — до 1,4 миллиона рублей.

Собственник заплатит более 120 тысяч руб за уничтожение плодородного слоя почвы

30/07/2018
В результате незаконного складирования труб на сельхозугодьях собственник участка допустил уничтожение плодородного слоя почвы на площади 150,8 кв.м.

Мнение

Топ-7 налоговых рисков строительных компаний

Все материалы

Банк «Открытие» идет с клиентами на Контакт

30/07/2018

Егору Кузьмину из Новосибирска необходимы деньги на лечение

30/07/2018

Робот запишет в поликлинику и в спортзал. В Новосибирске желающих работать в PR стало меньше на 33 %. Экс-руководитель новосибирской строительной компании пойдет под суд.

30/07/2018

«Дом на Немировича»: детский сад по месту жительства

30/07/2018

Новосибирская область выбыла из десятки лидеров среди регионов по объему ввода жилья

27/07/2018

Создание Банка непрофильных активов завершено

27/07/2018

Дорожники закончили ремонт дороги между д. Большой Оёш и п. Колывань

27/07/2018

ВТБ расширяет возможности SMS-информирования клиентов

27/07/2018

Тренды РКО в 2018 году

27/07/2018

США давят, нефть интригует: «ляжет» ли рубль к концу года?

26/07/2018

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

 

×