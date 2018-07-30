Сибирские ученые использовали растительные отходы, чтобы сделать топливо более экологичным

Ученые уверены, что в будущем в продажу выйдет экологичная высокооктановая добавка, полученная из простой соломы.

Сотрудники лаборатории каталитических процессов переработки возобновляемого сырья Института катализа им. Г. К. Борескова СО РАН получили экологически чистое топливо, смешав бензин с веществом, полученным от переработки соломы и древесины, сообщает издание «Наука в Сибири».

По последним данным аналитического центра при правительстве РФ в целом по стране выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автомобилей составляют 14 млн тонн в год и постоянно растут. Это значит, что из-за транспортных выхлопов за год в воздухе накапливается около 1,5 млн тонн вредных и опасных соединений серы, свинца и азота.

— Мы стремимся разработать способы повышения эффективности топливных смесей, но при этом хотим исключить выбросы токсичных газов, — рассказал сотрудник лаборатории каталитических процессов переработки возобновляемого сырья ИК СО РАН кандидат химических наук Андрей Смирнов.

В поисках добавок для этих целей химики остановились на производных фурфурола, который получают при смешивании сельскохозяйственных и лесоперерабатывающих отходов с серной кислотой. Кстати, небольшая доля фурфурола содержится в сахаре, меде и некоторых других продуктах. Даже его запах похож на аромат ржаного хлеба.

С точки зрения улучшения топлива продукты переработки фурфурола имеют большую теплотворную способность и повышают показатель экономичности двигателя по расходу горючего по сравнению со стандартными, порой токсичными аналогами, например этанолом или монометиланилином. Все производные фурфурола отличаются низкими температурами кристаллизации, что хорошо сказывается на стабильности и устойчивости бензина к минусовым температурам.

В ходе экспериментов химики выделили два особо перспективных направления: получение 2-метилфурана и синтез ацеталей фурфурола и глицерина. Для этих соединений отмечается низкий выброс токсичных соединений в отличие от обычных бензиновых добавок.

— Сейчас мы находимся на этапе наработки топливных добавок и изучения влияния производных фурфурола на основные и эксплуатационные свойства автомобильного бензина. С большой вероятностью могу сказать, что в будущем в продажу выйдет экологичная высокооктановая добавка, полученная из простой соломы, — заключил Андрей Смирнов.

По материалам издания «Наука в Сибири»

Анастасия Самарцева, студентка ФЖ НГУ

Фото предоставлено ИК СО РАН