Сибирские ученые обнаружили новый вид клещевого энцефалита

Он получил название «Обской».

Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН совместно с коллегами из Института систематики и экологии животных СО РАН при исследовании коллекции вирусов, выделенных на территории Новосибирского научного центра, наряду с известными генетическими вариантами вируса выявили новый, сообщает издание «Наука в Сибири».

Отмечается, что существует три субтипа вируса клещевого энцефалита: восточный, европейский и сибирский, который широко представлен в нашем регионе. Недавно обнаруженный вариант (названный «Обским») соответствует последнему из них — правда, генетически «находка» отличается от уже известных вариантов вируса и близка к границе их разделения на субтипы.

— Разница между субтипами составляет 12 % по нуклеотидной последовательности, — рассказывает младший научный сотрудник ИХБФМ СО РАН кандидат биологических наук Сергей Ткачев. — Оказалось, что новый штамм по своей генетической структуре близок к этой границе: он, конечно, сибирский субтип, но больше остальных похож и на другие типы. У него уникальная структура белков — точнее, некоторые варианты аминокислотных остатков в них не были описаны ранее, — что может влиять на биологические свойства данного варианта.

Ученые ИСиЭЖ СО РАН охарактеризовали новый вирус с точки зрения биологических свойств: по всей видимости, он является слабопатогенным — по крайней мере, для мышей штамм обладает низкой нейроинвазивностью (способностью проникать в мозг). Правда, патогенность для человека пока не известна.

Ученые уточняют, что паниковать из-за наличия нового варианта вируса рано — с учетом того, что у него вряд ли высокая патогенность.

— Однако полученные данные имеет смысл учитывать при создании тест-систем (уточняющих принадлежность вируса к определенному субтипу) или даже вакцин. С другой стороны, у ученых до сих пор нет однозначного вывода о том, является ли вакцина, созданная на основе дальневосточного или европейского штамма вируса клещевого энцефалита, в равной степени эффективной против сибирского субтипа, — говорят ученые.

Фото: издание «Наука в Сибири», автор- Юлия Позднякова