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Сибирский агропромышленный дом продает имущество

  • 28/12/2017
молоток

На аукцион выставлено 73 лота.

Конкурсный управляющий ОАО «Сибирский агропромышленный дом» (ОАО «САД») Александр Петров сообщает о проведении повторных неэлектрооных торгов по продаже имущества организации-банкрота, говорится в документации к аукциону.

Данные торги касаются продажи движимого имущества, принадлежащего должнику на праве собственности, балансовая стоимость которого на последнюю отчетную дату до даты открытия конкурсного производства составляет менее 100 000 (сто тысяч) рублей.

Согласно документации, на торги выставлено 73 лота, рыночная стоимость которых в целом составляет более 9 млн рублей.

Заявки на участие в торгах, предложения о цене имущества и документы предоставляются начиная с 17.01.2018 г. и далее по каждому этапу снижения. При этом, победителем торгов будет признано лицо, предложившее в течении 5 рабочих дней на каждом этапе снижения.

Фото: Chris Potter

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