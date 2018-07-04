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«Сибирский Антрацит» — лауреат конкурса «За успешное развитие бизнеса в Сибири»

  • 04/07/2018

В прошлом году компания показала значительный рост производственных и финансовых показателей.

АО «Сибирский Антрацит» вошло в число победителей конкурса «За успешноеразвитие бизнеса в Сибири». В прошлом году компания показала значительный рост производственных и финансовых показателей. По итогам 2017 года предприятие награждено специальным призом и сертификатом с присвоением официального статуса «Надежный партнер», сообщили в пресс-службе компании.

Церемония награждения состоялась 28 июня при участии руководства Новосибирской области. Временно исполняющий обязанности губернатора области Андрей Травников поздравил лауреатов конкурса с заслуженной победой.

— Вам удается не просто развивать свое предприятие, но развивать экономику Новосибирской области и всей страны. Выполняя успешно работу, вы зарабатываете авторитет не только для себя, но и для всего нашего региона, — отметил Андрей Травников.

Получая награду из рук главы региона, генеральный директор «Сибирского Антрацита» Анастасия Попрыгаева поблагодарила команду предприятия за воодушевленный труд, Западно-Сибирскую железную дорогу и ее новосибирское отделение — за эффективное сотрудничество, администрацию области — за доверие и поддержку.

— Уверена, что «Сибирский Антрацит» и дальше будет надежной опорой для успешного развития региона, — отметила Анастасия Попрыгаева.

Фото: предоставлено пресс-службой компании

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