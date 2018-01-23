Сибирский Сбербанк намерен увеличить портфель по МСП на 12%

В банке считают, что это амбициозная, но выполнимая задача.

— Работа с предприятиями МСП — один из ключевых приоритетов работы Сбербанка. В прошлом году кредитный портфель банка на этом сегменте составил 87 млрд руб, прирост 10%, тогда как в предыдущие периоды демонстрировал снижение. Из них 23 млрд руб пришлось на Новосибирскую область (+2 млрд руб), — констатировал на пресс-конференции председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Кирилл Брель.

По его словам, банк позитивно смотрит и на сохранение темпов развития сегмента в 2018 году.

— В бизнес-план у нас заложен прирост кредитного портфеля МСП на 12%. Это достаточно агрессивная цифра и в последние годы мы таких темпов не видели, но считаем, что она выполнима и кредитование предпринимателей будет одним из развивающих стимулов, — добавил он.

Фото: Ростислав Нетисов