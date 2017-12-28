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«Сибирский строитель» все еще не нашел покупателей

  • 28/12/2017
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Вторые открытые торги по продаже имущества собственника ООО «Сибирский строитель» Дмитрия Малахова не состоялись.

Напомним, на продажу выставлялось 6 лотов. Единственная заявка на долю в уставном капитале ООО «Сибирский строитель» (завод «Бетолекс», Искитим) в размере 50% (УК компании составляет 2,02 млрд руб) поступила от Валерия Тайлакова. Начальная цена лота составила 903,4 млн руб. 45,1 млн руб.

— В связи с тем, что на участие в торгах не допущено ни одного участника, организатором торгов принято решение о признании торгов несостоявшимися, — уточняется в сообщении.

Первые открытые торги по продаже имущества бизнесмена были признаны несостоявшимися по причины отсутствия заявок и задатков.

Кроме доли в предприятии, на продажу также были выставлены дом площадью 288,4 кв.м. и земельный участок, площадью 1142 кв.м., расположенные в Бердске, 100 % доли участия в уставном капитале ООО «Автостар-М», 0,1 % доля участия в уставном капитале ООО «ЛинКомпани» (УК 220 тыс рублей), 31,67 % доля участия в уставном капитале ООО «СЛК-Моторс Комфорт» (УК 21 тыс руб). В лоты №3 и №4 входят права требования к Аркадию Андрееву, Галине Андреевой, Алиции Андреевой, Анне Андреевой и Артему Андрееву (солидарно) — около 21 млн рублей, но не более, чем 9,3 млн руб с каждого и 15 млн руб. Лот №5 — право требования к Наталье Ждановой — 18,9 млн руб.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области в феврале 2017 года в отношении Дмитрия Малахова введена процедура реализации имущества гражданина сроком до 09.06.17. Позднее определением Арбитражного суда процедура несколько раз продлевалась. Последний раз до апреля 2018 года. В числе кредиторов Дмитрия Малахова ПАО Банк «ФК Открытие», АО КБ «Глобэкс», ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Инспекция ФНС по Октябрьскому району г. Новосибирска, ФНС в лице ИФНС России по Железнодорожному району г. Новосибирска, ПАО Сбербанк

Компания «Сибирский строитель» в ноябре 2012 года запустила в Искитимском районе Новосибирской области завод по производству изделий из ячеистого бетона «Бетолекс» (общая стоимость проекта составила более 2 млрд рублей), а в конце 2013 года завершила строительство цеха по производству извести (объем инвестиций в проект составил более 400 млн рублей). Учредителями «Сибирского строителя» на паритетных началах являются генеральный директор УК «Бизнес групп» Дмитрий Малахов и Александр Зайцев.

«Бетолекс» сокращает сотрудников

В 2014 году иск о признании ООО «Сибирский строитель» банкротом подавала воронежская компания ООО «ВПП «Известа», она потребовала вернуть долг в 10,5 млн рублей. В декабре 2014 года дело о банкротстве было прекращено — компании пошли на мировую и согласовали график возвращения долгов.

Весной 2015 года суд отказал компании «СибПродМонтаж», подавшей иск о банкротстве «Сибирского строителя» во введении наблюдения. Иск был подан в связи с наличием просроченной задолженности в размере 2,1 млн рублей.

Внешэкономбанк подал иск к «Сибирскому строителю» на 4,8 млрд рублей

В апреле 2016 года иск к компании подал Внешэкономбанк — 4,8 млрд руб. Из этой суммы 1,5 млрд рублей предъявлялись, как обеспеченное залогом имущества должника. Определением арбитражного суда Новосибирской области от 5 апреля 2016 года в отношении ООО «Сибирский строитель» была введена процедура банкротства — наблюдение. Потенциальным покупателем предприятия называлось АО «Главновосибирскстрой» (завод «Сибит»).

Фото: из группы сообщества ВКонтакте

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