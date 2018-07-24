Сибиряки считают ситуацию с экологией в месте своего проживания неблагополучной

69 % населения округа отмечают, что работа местных властей по улучшению экологической ситуации незаметна.

Более половины россиян (55%) оценивают экологическую ситуацию в своем месте жительства как неблагополучную. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ и Российским экологическим обществом в июне 2018 года.

Отмечается, что о проблемах с экологией чаще говорят жители Сибирского и Уральского федеральных округов (63% и 64% соответственно) и жители городов-миллионников (69%), а также Москвы и Санкт-Петербурга (61%). В селах и поселках городского типа чаще говорят о благоприятной экологической ситуации (50% и 47% соответственно).

Каждый третий россиянин (31%) отметил, что работа местных властей по улучшению экологической ситуации заметна населению. Большинство россиян (68%) считают, что эта работа в 2017 году осталась на том же уровне, что и в 2016 году. 16% говорят о том, что она стала более заметной, 10% – менее заметной.

Реже всего работу местных властей по улучшению экологической ситуации замечают жители Сибирского, Уральского и Центрального федеральных округов (69%, 65%, 63% соответственно). Положительно отмечают работу местных властей жители Северо-Кавказского и Южного федеральных округов (по 41%), а также в средних городах с населением от 100 до 499 тыс. человек (35%), в городах-миллионниках (32%) и Москве и Санкт-Петербурге (32%).

Каждый четвертый россиянин (27%) готов переехать в случае ухудшения экологической ситуации в их месте жительства, при этом две трети опрошенных переезжать не готовы. Чем моложе люди, тем больше они открыты к возможности смены места жительства в связи с экологической обстановкой. К релокации из-за экологии больше готовы люди с высшим образованием.

Фото: pixabay.com, автор- czu_czu_PL