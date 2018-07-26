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Сибиряки стали первыми по уровню финансовых знаний

  • 26/07/2018
euro

Банк России в четвертый раз замерил индикаторы финансовой доступности и узнал индекс финансовых знаний россиян в разрезе округов.

Самый высокий показатель – у населения Сибирского федерального округа. За год доля жителей Сибири, которые понимают смысл основных финансово-экономических терминов, выросла в среднем на 41%, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

В индексе учитывается доля россиян, которые понимают экономическое содержание терминов «инфляция», «процентная ставка», «сложный процент», «денежная иллюзия», «диверсификация риска» и «основная цель страхования».

— За первые шесть месяцев 2018 года посетителями открытых уроков, лекций по финансовой грамотности и экскурсий Сибирского ГУ Банка России стали почти 35 тыс. сибиряков. Это больше, чем за весь прошлый год. Еще 66 тыс. школьников поучаствовали в онлайн-уроках Банка России. И мероприятия через интернет, и очные встречи преследуют главную цель – повысить финансовую грамотность граждан, научить их принимать грамотные финансовые решения, — рассказал заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Сергей Жаботинский.

Итоговый индикатор финансовых знаний составил 2,67 по Сибири, при этом по России показатель равен 1,72. Лучше всего сибиряки знакомы с понятиями «процентная ставка» (63,5%), «инфляция» (54,5%), «диверсификация риска» (45,5%).

Фото: pixabay.com, автор- Bru-nO

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