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«Сибмост» останется на рынке

  • 10/07/2018
Sibmost

Правительство региона надеется, что кредиторы компании сделают все, чтобы Восточный обход был завершен в установленные сроки.

— В ходе визита председателя совета директоров АФК «Система» Владимира Евтушенкова (компания является одним из основных кредиторов АО «Сибмост» — ред.) мы обсуждали перспективы финансового и производственного оздоровления новосибирской компании, — прокомментировал на пресс-конференции врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Разносторонние интересы АФК «Система»

Он напомнил, что курирует эту тему с начала 2018 года, а также заявил, что в восстановлении финансовых и производственных возможностей «Сибмоста» заинтересованы не только регионы и кредиторы, но и минтранс РФ, и Росавтодор.

 – В портфеле «Сибмоста» сегодня находится несколько новосибирских проектов, в том числе строительство Восточного обхода и путепровода через железнодорожные пути в районе поселка Коченево. Кроме того, у компании еще 6 крупных федеральных проектов в других регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Мы все заинтересованы, чтобы они были реализованы, — подчеркнул Травников.

Врио губернатора добавил, что получил заверение собственников АФК «Система», что с их стороны будут предприняты все необходимые меры, чтобы согласованный план был выполнен.

— Сейчас работы на Восточном обходе продолжаются. Все судебные юридические процедуры пройдены, контракт между Росавтодором и «Сибмостом» действующий, его сроки скорректированы. Все условия для выполнения обязательств и строительства первой очереди объекта имеются, — подчеркнул он. — Надеемся, что кредиторы компании «Сибмост» сделают все, чтобы Восточный обход был завершен в установленные сроки и «Сибмост» продолжил деятельность на территории Новосибирской области и Сибири.

В конце мая сообщалось, что ФУАД «Сибирь» в 2018 году направит на строительство Восточного обхода 700 млн руб. На первом этапе строительно-монтажные работы предусматривают возведение путепровода на 18 км Ленинск-Кузнецой трассы и строительство совмещенного с путепроводом моста через Иню над дорогой Новосибирск-Барышево.

Восточный обход Новосибирска — крупнейший дорожный проект Новосибирской области, реализуется с 2013 года. Строительство объекта разделено на несколько этапов. Сумма контракта первого этапа — 10,2 млрд. руб. С 2013 по 2017 год на объекте выполнены работы на 3,1 млрд руб., остаток составляет более 7 млрд руб.

АО «Сибмост» образовано на базе треста «Мостострой №2» в 1993 году. Считалось одним из ведущих мостостроительных предприятий страны. Среди сданных объектов — Бугринский мост. Также компания претендовала на строительство четвертого моста через Обь.

Летом 2016 года банкротства компании  потребовал подрядчик — строительная компания «Орион», из-за долга по выплатам в размере 21,2 млн рублей. К нему присоединились другие кредиторы. ООО «Объединенное мостостроительное предприятие» (принадлежит АФК «Система» и Сбербанку) приобрело ОАО «Сибмост» в сентябре 2017 года. В конце 2017 года совладельцы компании Владислав и Альберт Кошкин были признаны банкротами. В начале 2018 года в арбитражный суд Новосибирской области обратился Росавтодор, который потребовал с «Сибмоста» более 1,25 млрд рублей в качестве неустойки за недостроенный участок Восточного обхода. Первый этап Восточного обхода — 20-километровый участок от Кольцово до Раздольного компания должна была сдать в октябре 2017.

Юлия Данилова

Фото: автора

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