Сибнедра готовят два угленосных участка к аукциону

— В Кузнецком бассейне Новосибирской области — Завьяловский и Доронинский угленосные районы — сейчас выдано 5 лицензий. Недропользователи там есть, но добыча на этих месторождениях не ведется. С ними (Недропользователями. — Ред.) мы будем работать совместно с администрацией области и по инициативе администрации, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС начальник департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) Асламбек Гермаханов. — На два участка поданы заявки на включение в перечень, ведется их подготовка. Как только участки будут готовы, перечень утвержден, мы объявим аукцион.

Он уточнил, что объявить аукцион Сибнедра планируют в конце 2019 – начале 2020 года. По его словам, интерес к участкам (заявитель) проявляет ОАО «Строительная компания «Объединение инженеров-Строителей» (Москва). Судя по данным открытых источников, компания специализируется на добыче и обогащении угля и антрацита. По данным rusprofile.ru, директором компании является Сергей Матвеев, учредителем — Андрей Новиков (14,29%). УК компании — 210 тысяч рублей. Компания уже имеет лицензию на использование природных ресурсов, в том числе недр, лесов, объектов растительного и животного мира. Участок расположен в 25 км южнее Тогучина — участок №1 Доронинской площади. Лицензия действует с 2013 по 2035 годы.

Как уточнили корреспонденту InfoPro54 в администрации Тогучинского района, реализовывать проект компания планирует через ООО «Доронинское-1». Кстати, этот проект уже входит в число перспективных инвестпроектов, которые планируется реализовать в зоне ТОСЭР «Горный». Напомним, документы о присвоении поселку статуса территории социально-экономического развития сейчас рассматриваются в правительстве РФ.

— Сейчас эти данные актуализируются, проекты дорабатываются, — отметили в администрации района. — Пока на территории района не ведется добыча ни на одном участке. Все проекты находятся в разработке.

Согласно информации, размещенной на сайте администрации Тогучинского района, ООО «Доронинское-1» планирует построить в районе угледобывающее предприятие. Эти планы компания вынашивает уже давно, так как сроки строительства объекта указываются с 2013 по 2018 годы, то есть с момента получения лицензии. Расчетная стоимость объекта — 8,5 млрд рублей (в ценах 2013 года). После его запуска компания намерена создать более 900 рабочих мест. Речь идет о добыче длиннопламенного угля открытым способом. Изначально предполагалось, что он будет поставляться в районные котельные и местному населению. Проектная мощность по добыче угля — 5 млн тонн в год. Также в рамках проекта предполагалось строительство обогатительной фабрики.

На момент публикации связаться с представителями компании в Москве не удалось. В администрации района предоставить контакты инвесторов отказались, сообщив, что у ООО «Доронинское-1» представительства в Тогучине пока нет.

Доронинский угленосный район представлен Чертандинским месторождением с запасами углей марки «Д» категорий В+С1 в количестве 8857 тысяч тонн на Южном участке и 126 млн тонн марки «Д» — на Северном, а также Доронинской площадью (58,6 млн тонн, марки «Д»), которые являются продолжением угленосных районов Кузбасского бассейна. Оба участка Чертандинского месторождения лицензированы компанией ООО «Регион Ойл».

В 2013 году в районе был серьезный конфликт между угольными компаниями и сельхозпроизводителями. Проблемы возникли из-за того, что на тот момент была не разработана процедура изъятия земель, промышленное использование которых выгоднее сельскохозяйственного. В администрации Тогучинского района InfoPro54 уточнили, что у ООО «Доронинское-1» вопрос с участком решен. ООО «Регион Ойл» и ООО «Сибирская инвестиционная группа», инвестпроекты которых также анонсированы на сайте администрации, работают по урегулированию земельных вопросов.

ООО «Регион-Ойл» планирует реализацию инвестиционного проекта «Строительство угольного разреза «Чертандинский» на территории Кировского сельского поселения с проектной мощностью добычи угля от 2,4 млн тонн в год». Предварительная оценка инвестиций на 20-летний период — 7-8 млрд рублей (в ценах 2013 года). Предполагается строительство обогатительной фабрики.

Инвестиционный проект ООО «Сибирская инвестиционная группа» предполагает освоение угольного месторождения участка «Завьяловский-2». Срок реализации проекта — 2011-2019 годы. Проектная мощность составляет 500 тысяч тонн угля в год. Объем инвестиций — 658 млн рублей. Разработку угольного месторождения компания намеревалась вести открытым и подземным способом с целью добычи энергетических углей. В ходе реализации проекта планировалось создание 476 рабочих мест.

На момент публикации получить комментарий о реализации намеченных планов в ООО «Регион Ойл» и ООО «Сибирская инвестиционная группа» также не удалось.

— Несмотря на некоторое снижение с осени прошлого года, экспортные цены на уголь остаются на достаточно привлекательном уровне, стимулирующем инвестиции в разработку угольных месторождений. Да и внутреннее потребление угля в РФ, особенно в СФО, не скоро начнет снижаться. В Сибири, в отличие от европейской части страны, на угольную генерацию приходится значительная часть производства электрической и особенно тепловой энергии. В этих условиях запуск новых угольных проектов в регионе представляется оправданным, — пояснил InfoPro54эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

Напомним, в августе прошлого года «Ведомости» сообщили, что на имя министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Кобылкина поступило письмо от председателя совета директоров «Коулстара» Эдуарда Худайнатова с просьбой включить западную часть Колыванского месторождения углей (Новосибирская область) в перечень объектов, подлежащих разработке.

Фото: pixabay.com, автор- stafichukanatoly