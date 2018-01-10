Для аудитории 16+

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Uncategorized
Авто
Агропром
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Главные новости
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Стиль жизни
Сюжет дня
Территория комфорта
Технологии
Точка зрения
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

СибНИА помогут продвигать ТВС на рынок

  • 10/01/2018
самолет

Серийный выпуск самолетов предлагают локализовать на заводе в Улан-Удэ.

— Сегодня СибНИА освоил технологию и может осуществлять модернизацию любого типа самолета в зависимости от его пассажировместимости. Это большие перспективы для развития малой авиации. Но, проблема в том, что один экспериментальный самолет не дает возможности зарегистрировать авиационную компанию и получить лицензию. Для этого необходимо выполнить требования по производству определенного количества летательных аппаратов. Сейчас мы идем в этом направлении, — рассказал во время пресс-подхода на предприятии полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

По словам полпреда, он уже обращался к председателю правительства РФ с предложением организовать сборку ТВС-2МС (глубоко модернизированная версия Ан-2) на АО «Улан-Удэнский авиационный завод» (входит в состав холдинга АО «Вертолеты России»). СибНИА при этом будет выступать как конструкторское бюро: осуществлять сопровождение и авторский надзор.

— Сейчас необходимо внести ряд изменений в нормативно –правовые акты, так как раньше авиапроизводители работали с металлом и не учитывали композитные материалы. Второе, нужно решить вопрос с заказом на ТВС. Напомню, что Ан-2 вошел в постановление правительства РФ по субсидированию, а его модернизированная версия —нет. Мы подали документы на то, чтобы субсидия на изготовление и покупку распространялась и на ТВС. Сегодня субсидия примерно сопоставима с ценой модернизированного Ан-2, — отметил полпред.

Меняйло подчеркнул, что сегодня интерес к ТВС проявляют не только российские, но и зарубежные заказчики. Он может использоваться как пассажирский самолет на межрегиональных и региональных перевозках, как санитарный и спасательный борт, самолет лесоохраны, а также для нужд АПК. Стоимость полетного часа на ТВС-2МС составляет 35-40 тыс руб. Для сравнения, на Ан-2 —75-80 тыс, на МИ-8 — 170-200 тыс руб.

— Поставить производство на линию — процесс не быстрый. Не могу дать гарантию, что запустим его в 2018 году, но мы двигаемся в этом направлении, — заявил Сергей Меняйло.

Гендиректор ФГУМ СибНИА им Чаплыгина Владимир Барсук отметил, что одной из основных задач предприятия на 2018 год будет именно работа по внедрению в серийное производство ТВС-2МС.

— Сейчас мы работаем с Монголией в части аккредитации местной компании, как ремонтного предприятия самолетов Ан-2. Впоследствии планируем локализовать на этой площадке процесс ремоторизации старых самолетов Ан-2— у монгольского предприятия достаточно высокий технологический уровень. Мы сами переключимся на работу с новым самолетом ТВС-2МС, — пояснил Барсук.

Новосибирск намерен расширять экономическое сотрудничество с Монголией

Также в 2018 году СибНИА продолжит работу по созданию цельнокомпозитного самолета, который придет на смену Як-40. Кроме того, по словам Владимира Барсука, у компании много работы по исследованию и испытанию гражданских воздушных судов и боевой авиации.

Цельнокомпозитный Як-40 может появиться к концу года

ФГУП СибНИА им. С. А. Чаплыгина — крупнейший научно-исследовательский центр авиационной науки на Востоке России. В лабораториях института отработаны компоновки этапных самолётов Ан-2, А-57, Су-26 и Су-27; проведены прочностные и усталостные испытания более двухсот типов различных летательных аппаратов, включая сверхзвуковой пассажирский самолёт Ту-144, ВКС «Буран», Ту-204 и семейство самолётов Су-27; испытаны взлётно-посадочные устройства более двухсот пятидесяти отечественных летательных аппаратов; обрели вторую жизнь восстановленные энтузиастами самолёты Великой Отечественной войны И-153, И-16 и МиГ-3, говорится на сайте компании.

Сегодня институт проводит испытания самолётов SSJ-100, Т-50 и МС-21; занимается созданием летающих лабораторий специального применения; проектированием элементов конструкции самолёта Ил-476; лётными исследованиями средств навигации и посадки аэродромов и испытаниями воссозданного легендарного штурмовика Ил-2.

Фото: Юлия Данилова

Популярное с сайта

ВТБ выдал первые в 2018 году автокредиты в рамках госпрограммы

10/01/2018
Условия программ распространяются на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, а также на граждан, впервые приобретающих автомобиль.

Новосибирцы приступили к серийному производству детских планеров

10/01/2018
СибНИА им С.А. Чаплыгина сегодня готов выпускать до 40 машин в год.

Более 34 тонн томатов и орехов возвращены в Казахстан и Кыргызстан

10/01/2018
Партии товаров перевозились без соответствующих документов, подтверждающих фитосанитарную безопасность и без маркировки на упаковках.

Мнение

Итоги года: ИТ. Новосибирской области необходимо министерство информационных технологий

Все материалы

Банк УРАЛСИБ в Новосибирске стал партнером конкурса среди педагогов

10/01/2018

Три застройщика, работающие в Новосибирске, отличились на сдаче

10/01/2018

ВТБ выдал первые в 2018 году автокредиты в рамках госпрограммы

10/01/2018

Новосибирцы приступили к серийному производству детских планеров

10/01/2018

Маленькому Саше Гагарину требуются деньги на лекарство

10/01/2018

«Сибсельмаш-Спецтехника» и КЭМЗ разработают линейку сельхозмашин

10/01/2018

ВТБ завершил присоединение ВТБ24

09/01/2018

От покупки «СИБЭКО» выиграют и продавец, и покупатель

09/01/2018

Сеть «PRIMETIME» выросла за полгода до четырех кофеен

09/01/2018

В новогоднюю ночь абоненты «МегаФона» отправили 87 млн SMS

09/01/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag