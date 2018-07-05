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«СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» направит на выплату дивидендов 1,4 млн рублей

  • 05/07/2018

Выплаты на одну акцию составят 124 рубля.

Решением общего годового собрания АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» решено распределить прибыль Общества по результатам 2017 года в сумме более 1,6 млн рублей следующим образом: 1,4 млн руб. решено направить на выплату дивидендов (исходя из 124 рубля на одну акцию), 271 тыс руб — в фонд поощрения, для выплаты вознаграждения органам контроля Общества (ревизионная комиссия) и оказание материальной помощи. Информация об этом размещена на портале раскрытия информации.

Акционеры на собрании избрали совет директоров и ревизионную. Кроме того, акционеры одобрили совершение компанией ряда сделок, в которых имеется заинтересованность. Среди заказчиков значатся такие предприятия как ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой», Филиал ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П.Чкалова», АО «Научно-производственный центр газотурбостроения «Салют», АО «Вертолёты России», ПАО «Туполев» и др

Как сообщалось ранее, в 2017 году «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» выпустил и сдал заказчикам готовой продукции — проектно-изыскательских работ (ПИР) на общую сумму 116,5 млн. руб. (без НДС).

В перечень основных проектно-изыскательских работ на 2018 год входят проекты на ОАО «ЦКБ «Геофизика» (Красноярск), «ИАЗ» — филиал ПАО «Корпорация «Иркут» (Иркутск), ОАО «Центральное конструкторское бюро автоматики» (Омск), ОАО «КУЗНЕЦОВ» (Самара), ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е.Жуковского» (Московская область).

АО «Сибирский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности» («СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ») включено в список стратегических акционерных обществ. Основной вид деятельности — проектно-изыскательские работы. УК — 1, 1 млн руб. 25,5% акций принадлежит АО «РТ-Проектные технологии», 16,69% — Степану Попову, 16,68% — Александру Абалакову, 8,52% — Борису Брусиловскому, 8,18% — Марине Брусиловской, 7,07% — Равилу Армякову.

Фото: с сайта компании

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