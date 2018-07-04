«СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» наращивает объем работ

Выручка компании за 2017 год составила 126,5 млн рублей, чистая прибыль — 1,6 млн.

Согласно годовой отчетности компании, в 2017 году АО«СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» выпустил и сдал заказчикам готовой продукции — проектно-изыскательских работ (ПИР) на общую сумму 116,5 млн. руб. (без НДС). Из них на 113 млн руб выполнены работы для предприятий Минпромторга РФ, в частности ПАО «Компания «Сухой», ПАО «УМПО», ПАО «Корпорация «Иркут», ФГУП «СибНИА им С.А. Чаплыгина», ПАО ААК «ПРОГРЕСС».

В 2017 году институт принимал участие в 33 открытых тендерах на общую сумму 337 млн. руб. По результатам открытых торгов заключено 9 контрактов на общую сумму более 70 млн. руб.

Объем заключенных договоров, с учетом переходящих работ, на начало 2018 года составлял более 100 млн. руб. (с НДС). Во втором полугодии институт планирует подписать договоры в объеме не менее 85 млн. руб.

В перечень основных проектно-изыскательских работ на 2018 год входят проекты на ОАО «ЦКБ «Геофизика» (Красноярск), «ИАЗ» — филиал ПАО «Корпорация «Иркут» (Иркутск), ОАО «Центральное конструкторское бюро автоматики» (Омск), ОАО «КУЗНЕЦОВ» (Самара), ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е.Жуковского» (Московская область).

АО «Сибирский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности» («СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ») включено в список стратегических акционерных обществ. Основной вид деятельности — проектно-изыскательские работы. УК — 1, 1 млн руб. 25,5% акций принадлежит АО «РТ-Проектные технологии», 16,69% — Степану Попову, 16,68% — Александру Абалакову, 8,52% — Борису Брусиловскому, 8,18% — Марине Брусиловской, 7,07% — Равилу Армякову.

Фото: с сайта компании