«СИГМА.Новосибирск» начинает разработку сканера отпечатка пальца

Новое устройство позволит получать стандартный для дактилоскопических систем таможни и полиции отпечаток пальца «от ногтя до ногтя» за одно прикосновение.

Компании «СИГМА.Новосибирск» и «ТехноСпарк» подписали 1 октября соглашение о взаимопонимании с компанией Hisign Technology (Китай) в рамках проекта по разработке сканера отпечатков пальцев с гибким сенсором, который повторяет форму пальца, сообщили в пресс-службе компании.

Новое устройство позволит получать стандартный для дактилоскопических систем таможни и полиции отпечаток пальца «от ногтя до ногтя» за одно прикосновение.

В традиционных сканерах с плоским биометрическим сенсором в 90% случаев для снятия отпечатка требуется насколько попыток. Палец необходимо равномерно «прокатывать» по сенсору с одинаковой скоростью, силой нажатия и неменяющейся траекторией. В результате, на получение снимка каждого пальца в среднем уходит 30–35 секунд.

Благодаря использованию гибких электронных сенсоров на базе тонкопленочной органической TFT-матрицы и органических фотодетекторов (OPD), полный отпечаток пальца можно будет получить за одно прикосновение: считывающая поверхность повторит форму пальца. Среднее время сканирования снизится до 10–15 секунд.

Разработка устройства ведется стартапами «ТехноСпарка» и «СИГМА.Новосибирск» совместно с европейскими партнерами. Индустриальные требования к сенсору формирует Hisign Technology. Первый образец сканера будет готов в середине 2019 года.

Соглашение подписано техническим директором Beijing Hisign Technology Чунья Янгом и директором по цифровым технологиям группы «ТехноСпарк», генеральным директором «СИГМА.Новосибирск» Борисом Галкиным.

Компания Beijing Hisign Technology Co., Ltd. – один из лидеров биометрических технологий в Китае, специализируется на технологиях распознавания отпечатков пальцев, ладоней, лиц, распознавании почерка, идентификации по рисунку вен, по радужке глаза и т. д. Продукты Hisign широко используются в сферах общественной безопасности при уголовных расследованиях, судебной экспертизе, для контроля выхода и входа, а также в гражданских областях, таких как управление финансами, гостиничный бизнес, социальное обеспечение, образование, транспорт, организация масштабных мероприятий, контроль сайтов и мобильных приложений. Выручка компании в 2017 году – более 70 миллионов долларов.

Фото: пресс-служба компании