Система квалификации врачебных ошибок будет усовершенствована

Следственный комитет и представители «Национальной медицинской палаты» предлагают ввести в УК новые статьи для верной квалификации врачебных ошибок.

12 июля состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам расследования преступлений, связанных с врачебными ошибками, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Отмечается, что участники заседания выразили свою обеспокоенность ежегодным значительным увеличением количества обращений граждан в правоохранительные органы в связи с неудовлетворенностью оказанной медицинской помощью. Например, в 2016 году в следственные органы СК России поступило 4 947 сообщений о преступлениях, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медицинской помощи, в 2017 г. – 6 050, или на 22,3% больше.

По результатам рассмотрения указанных сообщений в 2016 году следственными органами Следственного комитета было возбуждено 878 уголовных дел, а в 2017 году – 1791. Их полное, всестороннее и объективное расследование является одним из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета.

Повышенное внимание преступлениям, связанным с дефектами оказания медицинской помощи, требует исключительно правильной уголовно-правовой квалификации содеянного.

— В настоящее время такие деяния квалифицируются по разным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации (статьи 109, 118, 238, 293 УК РФ), ни одна из которых не учитывает особенности профессиональной медицинской деятельности. При этом судебная практика также не имеет единообразия. Перед следователем постоянно возникает сложный выбор между несколькими нормами уголовного закона (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, неоказание помощи больному, причинение смерти по неосторожности), которые соответствовали бы совершенному деянию и наступившим последствиям, — отмечает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По словам Светланы Петренко, в Следственном комитете совместно с представителями «Национальной Медицинской Палаты» подготовлены предложения о внесении изменений в УК РФ. Законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в Особенную часть УК РФ, направленных на совершенствование уголовного законодательства в виде введения специальной нормы, устанавливающей уголовную ответственность медицинских работников и исключающих возможность квалификации их действий по другим статьям УК РФ, таких как — 109, 118, 238, 293.

— Предлагается введение новых статей в УК РФ: Статья 124.1 Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги). Статья 124.2 Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи. Изложение в новой редакции статьи 235 УК РФ: Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности, — подчеркнула Светлана Петренко.

На заседании отмечено, что предлагаемые изменения в отличие от действующих норм УК РФ содержат указание на субъект преступления – медицинского работника, конкретизацию вида помощи – медицинскую, в том числе медицинских услуг, учитывает различные последствия, в связи с этим такая норма будет являться специальной по отношению к вышеуказанным общим нормам и, согласно правилам квалификации, исключит их применение к правонарушителям в сфере медицинской деятельности. Данные изменения позволят минимизировать ошибки правоприменения.

В результате обсуждения, которое носило конструктивный характер, законопроект в целом был поддержан как представителями Союза медицинского сообщества, так и членами межведомственной рабочей группы. Работа над законопроектом будет продолжена с учетом замечаний и предложений, высказанных на заседании.

— Предложенные изменения позволят значительно минимизировать ошибки правоприменения, защитив таким образом как права пациентов, так и медицинских работников, — резюмировала официальный представитель СК РФ.

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru