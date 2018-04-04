«СКТБ «Катализатор» расширит производство в Рязани

На площадке в Новосибирске компания, совместно с учеными СО РАН, будет отрабатывать новые технологии.

— АО «СКТБ «Катализатор» приобрел промплощадку в Рязани и сейчас планирует вынести на нее основное производство катализаторов, — рассказал на одной из пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре ТАСС в марте, директор ИК СО РАН Валерий Бухтияров.

По его словам, на площадке в Новосибирске компания, совместно с ИК СО РАН будет отрабатывать научные разработки института, масштабировать их, осваивать технологические аспекты производства.

— Недавно с «СКТБ «Катализатор» мы подписали генеральное соглашение о взаимодействии, в рамках которого на площадке в Новосибирске компания планирует сформировать инжиниринговый центр, — добавил Бухтияров.

Как уточнил в ответ на запрос Infopro54 заместитель директора ИК СО РАН по научной работе Вадим Яковлев, генеральное соглашение о сотрудничестве в области разработки катализаторов и процессов на их основе партнеры подписали в мае 2017 года. Стратегическая цель сотрудничества — обеспечение совместного эффективного процесса разработки и внедрения катализаторов и носителей, а также технологических и инженерных решений на предприятиях РФ и других стран. Среднесрочная цель — выработка взаимовыгодных форм сотрудничества и формирование к 2022 году пакета совместных разработок, готовых для внедрения на предприятиях РФ, с последующей его актуализацией.

— Необходимо отметить, что область сотрудничества достаточно широкая и включает —создание и внедрение в производство современных высокоэффективных катализаторов, а также процессов и инженерных решений на основе разработанных катализаторов и носителей в области нефтепереработки, нефтехимии, газохимии, экологии и энергетики, превышающих научный и технический уровень зарубежных и отечественных технологий, катализаторов и их носителей, — перечисляется в ответе, полученном редакцией.

В качестве одного из примеров наиболее перспективных направлений сотрудничества Вадим Яковлев приводит организацию производства высокочистого гидроксида алюминия и прочного шариковго носителя на основе оксида алюминия. В настоящее время на территории Российской Федерации порошкообразный гидроксид алюминия высокой чистоты, из которого можно получать оксид алюминия различных форм и назначений — шариковые и экструдированные носители катализаторов для основных нефте- и газохимических процессов не производится. Полная зависимость отечественного производства от зарубежных поставок высокочистого гидроксида алюминия и прочного шарикового носителя ставит под угрозу выпуск широкого спектра катализаторов и, в конечном итоге, химической продукции.

На территории России, по словам ученого, также отсутствует производство высокопрочного шарикового оксида алюминия, выпуск которого возможен только из гидроксида алюминия высокой чистоты псевдобемитной структуры. Он предназначен для производства катализаторов риформинга бензиновых фракций и дегидрирования легких углеводородов в нефтепереработке и нефтегазохимии. При этом весь оксид алюминия высокой чистоты и шариковые носители импортируются в объеме 490 тонн в год.

Появление отечественного гидроксида алюминия высокой чистоты и оксида алюминия на его основе, отмечает Яковлев, позволит снять зависимость от зарубежных поставок катализаторов на основе оксида алюминия для основных процессов нефтепереработки и газохимии, а также частично заменить применяемые более низкого качества оксиды алюминия, получаемые другими способами.

— Решать данную проблему предложено путем создания на производственных площадях ЗАО «Промкатализ» промышленного производства мощностью не менее 1 000 тонн в год. Данное производство будет базироваться полностью на российских технологиях, разработанных институтами Сибирского отделения РАН (Институт катализа СО РАН, г. Новосибирск и Институт проблем переработки углеводородов СО РАН, г. Омск), а также АО «СКТБ «Катализатор» (г. Новосибирск), — поясняет ученый. — В случае успешной реализации проекта на территории Новосибирской области будет сформирован центр компетенции по созданию и производству новых высокотехнологических видов продукции — носителей и катализаторов на их основе для нефтеперерабатывающей и нефтегазохимических отраслей промышленности РФ, наполнителей композитных материалов для химической, кабельной, электротехнической, и медицинской отраслей промышленности.

Яковлев подчеркивает, что за счет реализации проекта партеры уже к 2022 году планируют обеспечить всех российских производителей катализаторов отечественными носителями катализаторов на основе оксида алюминия. Это, в свою очередь, позволит организовать производство высокоэффективных отечественных катализаторов для нефтеперерабатывающей и нефтегазохимических отраслей промышленности.

Проект имеет межотраслевое значение, без которого невозможно развитие таких важных производств, как химическая, кабельная, электротехническая, медицинская и косметологическая отрасль промышленности.

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В открытых источниках отмечается, что в Рязани находится аффилированная компания «СКТБ «Катализатор» — ЗАО «Промышленные катализаторы».

При презентации проекта «Реализация технологической инициативы Катализаторы, Инжиниринг, Технологии», который включен в программу реиндустриализацию экономики Новосибирской области в качестве флагманского, «СКТБ «Катализатор» анонсировал создание в Рязани производства катализаторов и адсорбентов для нефтепереработки мощностью до 6 тыс тон в год. На площадке «СКТБ «Катализатор» планировалось производить 4,5 тыс тонн катализаторов и адсорбентов. Тогда же анонсировалось и создание инжинирингового центра. На 2016-2019 годы компания планировала развитие промышленной и исследовательской инфраструктуры, увеличение производственных мощностей. В 2017 -2019 — завершить НИР и ОКР по ряду новых катализаторов и организация их серийного производства.

В августе 2017 года «СКТБ «Катализатор» купил расположенную рядом с предприятием площадку на ул. Тихой, 3, состоящую из девяти зданий и земельного участка под ними.

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В октябре 2017 года замгендиректора ОАО «Агентство инвестиционного развития» («АИР») Вячеслав Родионов сообщал, что «СКТБ «Катализатор» планирует стать резидентом ТОСЭР Линево. Речь шла о создании промышленного производства гидроксида алюминия термоактивированного специального назначения.

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На заседании совета по развитию промышленности и предпринимательства при правительстве Новосибирской области в декабре 2017 года врио замгубернатора Анатолий Соболев сообщал, что «СКТБ «Катализатор» поставил перед собой амбициозную цель — к 2030 году превратиться в глобальную компанию с оборотом более $1 млрд.

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Выручка предприятия в 2016 году составила 2,220 млрд. руб., среднегодовой темп роста выручки за 2011-2016 гг. — 105%, в компании трудится более 270 специалистов, доля научного и инженерного персонала, имеющего научные степени, — 2%. Мировой рынок катализаторов на 2017 год (без учета инжиниринговых услуг) оценивается примерно в $26 млрд, российский — около $0,5 млрд.

Юлия Данилова

Фото: автора