Снижена потребность региона в иностранных рабочих

На 2019 год потребность региона в иностранных работниках составит 1354 человека, что почти в два раза меньше по сравнению с 2018 годом.

Потребность региона в иностранных работниках обсудили на заседании межведомственной комиссии Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального минсоцразвития.

Комиссия рассмотрела заявки работодателей о дополнительной потребности в привлечении иностранных работников на 2018 год и о планируемой потребности на 2019 год.

По результатам внесенных комиссией корректировок потребность в иностранной рабочей силе в 2018 году составит 2626 человек, и 1354 человека определена потребность в иностранных работниках по заявкам работодателей на 2019 год.

В качестве основных причин отклонения заявок работодателей фигурировали несоблюдение работодателем требований налогового законодательства, наличие нарушений в части медицинского и социального страхования работников, отсутствие информации о специальной оценке условий труда.

Отмечается, что заявки от работодателей о потребности в привлечении иностранных работников для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест с момента поступления рассматриваются в течение 25 (календарных или рабочих) дней, после чего региональным министерством труда и социального развития работодатели официально уведомляются о принятом межведомственной комиссией решении.

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru