Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
01_Сюжет дня
02_Главные новости
Uncategorized
Авто
Агропром
Банки
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
НКБизнес
НКВЭД
НКСоциальное предпринимательство
НКТехнологии
НКФинансы
НКЭкономика
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Рынки
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Страхование
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

Снижена потребность региона в иностранных рабочих

  • 27/07/2018
001

На 2019 год потребность региона в иностранных работниках составит 1354 человека, что почти в два раза меньше по сравнению с 2018 годом.

Потребность региона в иностранных работниках обсудили на заседании межведомственной комиссии Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального минсоцразвития.

Комиссия рассмотрела заявки работодателей о дополнительной потребности в привлечении иностранных работников на 2018 год и о планируемой потребности на 2019 год.

По результатам внесенных комиссией корректировок потребность в иностранной рабочей силе в 2018 году составит 2626 человек, и 1354 человека определена потребность в иностранных работниках по заявкам работодателей на 2019 год.

В качестве основных причин отклонения заявок работодателей фигурировали несоблюдение работодателем требований налогового законодательства, наличие нарушений в части медицинского и социального страхования работников, отсутствие информации о специальной оценке условий труда.

Отмечается, что заявки от работодателей о потребности в привлечении иностранных работников для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест с момента поступления рассматриваются в течение 25 (календарных или рабочих) дней, после чего региональным министерством труда и социального развития работодатели официально уведомляются о принятом межведомственной комиссией решении.

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru

Популярное с сайта

Новосибирских предпринимателей приглашают на тренинги по программе «Корпорации МСП»

27/07/2018
Тренинги «Азбука предпринимателя» и «Бизнес-Эксперт: Портал Бизнес-навигатора МСП» помогут при создании или расширении бизнеса.

Принят закон о новых обязанностях нотариусов

27/07/2018
Он повысит стабильность гражданского оборота и уровень защищенности граждан, а также сделает нотариальные процедуры более удобными для граждан.

С 1 августа пенсии работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии

27/07/2018
Размер положенной прибавки определяется в индивидуальном порядке.

Мнение

Топ-7 налоговых рисков строительных компаний

Все материалы

Создание Банка непрофильных активов завершено

27/07/2018

Дорожники закончили ремонт дороги между д. Большой Оёш и п. Колывань

27/07/2018

ВТБ расширяет возможности SMS-информирования клиентов

27/07/2018

Тренды РКО в 2018 году

27/07/2018

США давят, нефть интригует: «ляжет» ли рубль к концу года?

26/07/2018

Напиток с легендарным вишневым вкусом будут производить в Новосибирске

26/07/2018

24 место в рейтинге мототехники заняла Новосибирская область

26/07/2018

Банк «Левобережный» предлагает бизнесу оформить тендерный кредит

26/07/2018

Взносы застройщиков в Фонд долевого строительства могут поднять до 6%

25/07/2018

Карта SVO Club Premium Бинбанка выиграла номинацию Frank Banking Reward Award 2018

25/07/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag

 

×