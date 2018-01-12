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Businessjump

Снос автомойки на ул. Немировича-Данченко обойдется ее владельцу в 1 млн рублей

  • 12/01/2018
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В отношении этого объекта службы мэрии провели все подготовительные мероприятия по сносу.

Решения суда по сносу автомойки на ул. Немировича-Данченко, 3 будут исполнены в ближайшее время. По обращению службы судебных приставов городские службы окажут содействие в организации и проведении сноса незаконных объектов на территории Новосибирска. Затраты на снос будут взысканы с владельцев строений, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Как рассказал заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев, работа по сносу проводится в отношении объектов, построенных с нарушениями нормативно-правовых актов.

— Это фактически все объекты недвижимости, которые возведены на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, когда вместо дома или перед домом возникает, например, автомойка. Это нарушает как внешний облик города, так и условия проживания людей в находящихся рядом частных домах. После сноса, затраты на который несет бюджет, ложатся на самовольщика и взыскиваются с него. Первые объекты сноса по исполнительным листам будем проводить совместно со службой судебных приставов. Снос производят приставы, а службы мэрии оказывают содействие, привлекают технику, нанимают подрядчиков, — сказал Алексей Кондратьев.

Отмечается, что по итогам 2017 года комиссия, работающая в мэрии, рассмотрела 76 материалов, которые находятся в разной стадии судебного рассмотрения. 38 исполнительных листов были направлены по решениям суда, вступившим в силу, в службу судебных приставов.

Объект, планируемый к сносу в ближайшее время, автомойка на ул. Немировича-Данченко, 3 является одноэтажным зданием из кирпича и бетона гаражного типа размером 50 на 20 метров. В отношении этого объекта службы мэрии провели все подготовительные мероприятия по сносу. В ноябре состоялся совместный выезд представителей департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии и сотрудников УФССП по НСО на объект, одному из собственников вручено требование о необходимости сноса незаконной постройки по решению суда, но в настоящее время требование не выполнено.

— По этому объекту соблюдены все юридические процедуры, определена смета затрат на технические работы по сносу здания – более 1 млн рублей, на совещании в управлении службы судебных приставов мы обсудили организационные вопросы, последовательность действий всех служб при сносе объекта, — рассказал Алексей Кондратьев.

Фото: предоставлено пресс-службой мэрии

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