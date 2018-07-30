Собственник заплатит более 120 тысяч руб за уничтожение плодородного слоя почвы

В результате незаконного складирования труб на сельхозугодьях собственник участка допустил уничтожение плодородного слоя почвы на площади 150,8 кв.м.

Факт порчи земель сельскохозяйственного назначения был выявлен инспектором управления Россельхознадзора по Новосибирской области в мае 2018 года в Болотнинском районе, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проведения надзорных мероприятий, установлено, что в результате незаконного складирования труб на сельскохозяйственных угодьях собственник участка допустил уничтожение плодородного слоя почвы на площади 150,8 кв.м.

По выявленному факту нарушения требований земельного законодательства в отношении собственника земельного участка судьей Болотнинского районного суда вынесено постановление о привлечении к административной ответственности в виде штрафа в размере 3000 рублей. Кроме того, управлением Россельхознадзора по Новосибирской области ему было предложено в добровольном порядке возместить вред, причинённый почвам как объекту охраны окружающей среды, в размере 120 640 рублей.

Фото: Vsevolod Knyazev