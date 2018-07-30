Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
01_Сюжет дня
02_Главные новости
Uncategorized
Авто
Агропром
Банки
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
НКБизнес
НКВЭД
НКСоциальное предпринимательство
НКТехнологии
НКФинансы
НКЭкономика
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Рынки
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Страхование
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

Собственник заплатит более 120 тысяч руб за уничтожение плодородного слоя почвы

  • 30/07/2018
9817303276

В результате незаконного складирования труб на сельхозугодьях собственник участка допустил уничтожение плодородного слоя почвы на площади 150,8 кв.м.

Факт порчи земель сельскохозяйственного назначения был выявлен инспектором управления Россельхознадзора по Новосибирской области в мае 2018 года в Болотнинском районе, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проведения надзорных мероприятий, установлено, что в результате незаконного складирования труб на сельскохозяйственных угодьях собственник участка допустил уничтожение плодородного слоя почвы на площади 150,8 кв.м.

По выявленному факту нарушения требований земельного законодательства в отношении собственника земельного участка судьей Болотнинского районного суда вынесено постановление о привлечении к административной ответственности в виде штрафа в размере 3000 рублей. Кроме того, управлением Россельхознадзора по Новосибирской области ему было предложено в добровольном порядке возместить вред, причинённый почвам как объекту охраны окружающей среды, в размере 120 640 рублей.

Фото: Vsevolod Knyazev

Популярное с сайта

В Новосибирске продажи кондиционеров выросли в два раза

30/07/2018
Средняя цена кондиционеров в городе на 22% ниже, чем в среднем по стране.

Егору Кузьмину из Новосибирска необходимы деньги на лечение

30/07/2018
Не хватает — 199 430 рублей.

С 1 января система страхования банковских вкладов начнет работать для малых и микропредприятий

30/07/2018
Размер страхового возмещения будет аналогичен размеру, действующему сейчас для физических лиц и индивидуальных предпринимателей — до 1,4 миллиона рублей.

Мнение

Топ-7 налоговых рисков строительных компаний

Все материалы

Банк «Открытие» идет с клиентами на Контакт

30/07/2018

Егору Кузьмину из Новосибирска необходимы деньги на лечение

30/07/2018

Робот запишет в поликлинику и в спортзал. В Новосибирске желающих работать в PR стало меньше на 33 %. Экс-руководитель новосибирской строительной компании пойдет под суд.

30/07/2018

«Дом на Немировича»: детский сад по месту жительства

30/07/2018

Новосибирская область выбыла из десятки лидеров среди регионов по объему ввода жилья

27/07/2018

Создание Банка непрофильных активов завершено

27/07/2018

Дорожники закончили ремонт дороги между д. Большой Оёш и п. Колывань

27/07/2018

ВТБ расширяет возможности SMS-информирования клиентов

27/07/2018

Тренды РКО в 2018 году

27/07/2018

США давят, нефть интригует: «ляжет» ли рубль к концу года?

26/07/2018

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

 

×