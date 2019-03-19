Состав худсовета города Новосибирска обновят

В связи с окончанием в апреле полномочий действующего состава художественного совета города Новосибирска департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска инициировал процедуру формирования нового состава совета, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

В Новосибирске создана рабочая группа по формированию художественного совета города Новосибирска.

Отмечается, что прием заявлений от кандидатов о включении в состав художественного совета города Новосибирска начался 7 марта. Заявления можно подать до 5 апреля 2019 года.

Фото: Ростислав Нетисов