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Состав худсовета города Новосибирска обновят

Подать заявление можно до 5 апреля.
  • 19/03/2019, 16:29
Состав худсовета города Новосибирска обновят

В связи с окончанием в апреле полномочий действующего состава художественного совета города Новосибирска департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска инициировал процедуру формирования нового состава совета, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

В Новосибирске создана рабочая группа по формированию художественного совета города Новосибирска.

Отмечается, что прием заявлений от кандидатов о включении в состав художественного совета города Новосибирска начался 7 марта. Заявления можно подать до 5 апреля 2019 года.

Фото: Ростислав Нетисов

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