Сотая станция сети техобслуживания FIT Service начала работать в Новосибирске

Сеть компании в столице Сибири составляет уже 25 точек автосервиса.

Федеральная сеть автосервисов FIT Service открыла сотую по счету станцию сети. Это уже 25 станция, работающая под брендом компании в Новосибирске. Инвестиции в новый объект составили 5 млн рублей. Автосервис способен принять и обслужить свыше 500 автомобилей в месяц.

Владельцем нового автосервиса стал действующий партнер сети, который в 2013 году стал первым франчайзи компании. Теперь в его собственности четыре станции FIT Service в Новосибирске. Всего же в столице Сибири насчитывается 25 автосервисов бренда, уточняет пресс-служба компании.

— Для нас открытие сотого автосервиса значимо еще и потому, что его запустил наш первый партнер по франшизе. Четыре года назад он поверил в нас и вступил в сеть. Мне приятно наблюдать, как поменялась его жизнь за эти годы. Теперь у него четыре СТО в составе нашей сети. Мы уже сформировали график открытия десятков новых станций на 2018 год. К 2020 году планируем запустить 500 СТО по всей России, — сказал директор и сооснователь сети FIT Service Данил Соловьев.

Напомним, что ранее сеть анонсировала планы довести число действующих автосервисов сети в этом году до 99 станций. В настоящее время Федеральная сеть станций послегарантийного обслуживания FIT Service – наиболее массовая российская франшиза автосервисов, которая включает 100 действующих СТО в 45 регионах страны, еще 110 станций готовятся к открытию.

Ольга Еренкова

Фото предоставлено пресс-службой компании