Сотрудники МФО помолодели

Компания «Домашние деньги» составила портрет среднестатистического сотрудника МФО.

Последней тенденцией на рынке микрофинансирования стало то, что МФО наравне с банками ужесточили требования к своим действующим и потенциальным сотрудникам — они стали искать более сообразительных, работоспособных приветливых и лояльных соискателей. При этом сами сотрудники оказываются более квалифицированными, несмотря на ужесточение требований к ним со стороны работодателей и в части опыта, и в части профессиональных навыков, сообщили в пресс-службе компании «Домашние деньги».

По данным исследования, на сегодня соотношение мужчин и женщин, занятых в сегменте микрофинансирования, находится на уровне 58 % и 42 %.

Говоря об образовании сотрудников МФО, то 70 % имеют высшее образование, 2 % — неоконченное высшее, 23 % — среднее профессиональное, 5 % — полное среднее.

Возраст сотрудников варьируется от 20 до 62 лет, причем на долю сотрудников от 26 до 45 лет приходится больше 80 %. Общая структура выглядит следующим образом: от 20 до 25 лет — 10%, от 26 до 30 лет — 29 %, от 31 до 35 лет — 30 %, от 36 до 45 лет — 27 %, старше 45 лет — 4 %.

Отмечается, что среди сотрудников МФО преобладают такие специальности как юристы и экономисты — 14 % и 13 % соответственно. Далее идут менеджеры — 10 %, инженеры — 9 %, техники — 5 %, учителя — 3 %, бухгалтеры — 2 %. На остальные специальности приходится порядка 44 %. Наиболее оригинальные из них — экологи, биологи, акушеры, стоматологи, ветеринары, художники, повара и кондитеры.

35 % сотрудников, которые работают в МФО, уже состоят в браке. Из них у 85 % есть дети. При этом 10 % находятся в разводе, а 55 % пока не связали себя узами брака.

Одним из ключевых факторов выбора того или иного кандидата является наличие здоровых амбиций и активной жизненной позиции у соискателя. Однако при этом также важна ориентированность на обслуживание клиентов и стрессоустойчивость.

— За последние время мы заметили сразу две тенденции по изменению портрета сотрудника МФО. Во-первых, снизилась доля сотрудников старше 45 лет – например, если сейчас на этот возраст приходится не более 4 %, то два года назад доля таких сотрудников достигала 12 %. Данное смещение в сторону более молодых сотрудников объясняется активным внедрением новый технологий ведущими МФО — на место привычных бумажных анкет, приходят мобильные приложения и другие высотехнологичные разработки, которые легко осваивают именно молодые кадры, —говорит главный исполнительный директор ООО «Домашние деньги» Андрей Бахвалов. — Во-вторых, с началом политики ЦБ по отзыву лицензий на банковском рынке мы зафиксировали рост сотрудников, пришедших к нам из этой сферы, в среднем за год их количество выросло на 15 %. В прошлом году своих лицензий лишились больше 50 банков, вместе с закрытием кредитной организации на рынке труда оказалось существенное количество специалистов из этого сектора, а поскольку МФО и банки дружественные отрасли, то и сами соискатели начали рассматривать МФО в качестве места работы, а МФО их — в качестве своих соискателей.

Фото: инфорграфика представлена пресс-службой компании