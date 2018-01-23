Сотрудники опорного НГТУ создали первый в мире алюминиевый авиадвигатель

Мощность нового двигателя выросла на 40 лошадиных сил — до 400 лошадиных сил, а расход топлива снизился примерно на 15 %.

Первый в мире полностью алюминиевый авиадвигатель удалось создать конструкторам опорного Новосибирского государственного технического университета. Из алюминия изготовлены даже те части, которые подвергаются самым высоким нагрузкам: коленчатый вал, гильзы и маховик, сообщили в пресс-службе университета.

В пресс-службе рассказали, что использование алюминия вместо стали позволило снизить вес двигателя на 40–50 % по сравнению с традиционными двигателями аналогичной мощности. В снаряженном состоянии он будет весить не менее 200 кг, тогда как вес предшественника, двигателя М-14П, — не менее 250 кг.

— При этом мощность нового двигателя выросла на 40 лошадиных сил — до 400 лошадиных сил, а расход топлива снизился примерно на 15 %, — отметили в университете.

Отмечается, что алюминий уже применялся в авиационных и автомобильных двигателях, но детали, работающие под высокой нагрузкой, до сих пор изготавливаются из стали.

— Ученым опорного университета Новосибирской области удалось заменить их на алюминиевые с помощью особой технологии плазменно-электролитического оксидирования (ПЭО), созданной в Институте неорганической химии СО РАН. Суть технологии в том, что на алюминиевые детали воздействуют плазменными разрядами, в результате чего на поверхности алюминиевой детали образуется тонкий слой оксида алюминия, известного как корунд. Корунд обладает высокой твердостью и температурой плавления, именно поэтому алюминиевые детали с корундовой поверхностью могут заменить стальные в двигателе. Детали нового двигателя были специально сконструированы для эффективного применения технологии ПЭО, — говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что новый двигатель будет устанавливаться на двухместные самолеты ЯК-52, старые двигатели которых либо уже выработали свой ресурс, либо находятся на грани выработки. Сейчас в России эксплуатируется несколько сотен самолетов ЯК-52, они используются как учебно-тренировочные самолеты в школах ДОСААФ, а также как частные и коммерческие самолеты.

— Наземные испытания двигателя успешно прошли на аэродроме Мочище под Новосибирском 19 января 2018 г. Теперь создатели будут проводить испытания заявленного ресурса двигателя, который не меньше, чем у моторов из стали, — 2 000 часов. После этого двигатель будет установлен на самолет Як-52, и начнутся его летные испытания, — уточнили в НГТУ.

Двигатель будет использовать обычный автомобильный бензин АИ-95. Также на него будет устанавливаться автономная система подогрева. Предполагается, что в серийном производстве двигатель будет вдвое дешевле современных аналогов.

Двигатель разрабатывает созданная выпускниками НГТУ компания «ЗК-Мотор». Разработчик двигателя — профессор кафедры самолето- и вертолетостроения факультета летательных аппаратов НГТУ Илья Зверков, коллектив разработчиков составляют аспиранты и магистранты НГТУ.

НГТУ наряду с Институтом теоретической и прикладной механики СО РАН и Институтом неорганической химии СО РАН оказывает научно-технологическую поддержку разработке.

Финансируется разработка двигателя в основном за счет средств Фонда «Возрождение отечественной авиации».

Фото: пресс-служба НГТУ, автор- В.Невидимов