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Совместными усилиями: энергетики АО «РЭС» и сознательные граждане пресекают хищения энергоресурса

  • 20/12/2022, 11:24
Одним из приоритетных направлений деятельности АО «РЭС» остается работа по предотвращению коммерческих потерь энергоресурса.

энергетикаС развитием технологий повышается сложность применяемых недобросовестными потребителями способов безучетного потребления.

Для предотвращения особо вопиющих случаев незаконного потребления с 2021 года в компании реализуется бригадная практика работы по выявлению и пресечению сложных способов хищений электрической энергии. Эта ответственная работа доверена высококвалифицированным сотрудникам отдельных подразделений, которые оперативно действуют в тесном контакте со службой безопасности и правоохранительными органами.

Такие бригады АО «РЭС» укомплектованы и экипированы специальным набором технических средств и инструментом, обеспечивающим возможность проведения проверок соблюдения требований к учету электрической энергии любого уровня сложности.

Практика работы бригад в рамках отдельного подразделения за период использования показывает высокую эффективность, более 40% общего объема выявленного неучтенного потребления приходится на результаты работы такого подразделения.

Помимо профессионалов, в дело предотвращения и выявления хищений электроэнергии вовлечены и сознательные граждане. Напомним, что в АО «РЭС» уже почти 2 года действует механизм поощрения за сообщения о фактах энерговоровства. За каждое подтвержденное сообщение о хищении электрической энергии заявитель может получить от 5 000 рублей (при выявлении нарушения в сельских районах области) и от 10 000 рублей (при выявлении нарушения на территории крупных районных центров и городов). А если по итогам проверки объём незаконного потребления превысит 100 000 рублей в денежном эквиваленте, то гражданин получит процент от общей суммы, начисленной нарушителю по акту.

В 2022 году энергетики наблюдают устойчивую динамику активности неравнодушных к фактам хищений граждан. С начала действия программы привлечения активных граждан поступило более 450 сообщений, по результатам проверок которых пресекли несколько десятков правонарушений. Авторам подтвердившихся сообщений о хищении электроэнергии АО «РЭС» уже выплатило более 120 тысяч рублей в качестве вознаграждения.

Напомним, для того чтобы получить вознаграждение, нужно подать обращение (с указанием персональных данных и реквизитов заявителя) на официальном сайте компании в разделе «Сообщить о хищении» или направить письменное заявление в адрес компании. Выплата осуществляется в случае подтверждения факта незаконного потребления по результатам проведения энергетиками проверки указанного объекта.

Информацию можно сообщить в АО «РЭС» любым удобным способом:

  • позвонив по телефону доверия 8 (383) 289-41-00;
  • заполнив форму в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;
  • отправив простое текстовое или фото/видео сообщение на номер +7–913–375–25–75 через WhatsApp и Viber.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : энергетика электросети АО «РЭС»


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