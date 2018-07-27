Создание Банка непрофильных активов завершено

Объем портфеля БНА превысит 2 трлн рублей.

Банк «Открытие» завершил основные этапы формирования Банка непрофильных активов (БНА). На сегодняшний день успешно и в изначально заявленные сроки закончен ключевой этап формирования БНА — юридическое и операционное присоединение банка «Рост» к банку «Траст». Создана операционная платформа для последующей эффективной деятельности БНА, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Консолидация непрофильных активов на балансе БНА находится в завершающей стадии. Разработаны все структурные решения, получены необходимые корпоративные и акционерные согласования. Объем портфеля БНА превысит 2 трлн рублей.

Акционером Банка непрофильных активов с долей 97% станет Фонд консолидации банковского сектора. 2% останутся у банка «Открытие», владельцем 1% акций станет Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Отмечается, что Банк непрофильных активов возглавит член правления банка «Открытие» Александр Соколов. Его кандидатура в качестве президента-председателя правления банка «Траст» утверждена ЦБ РФ.

Под руководством Александра Соколова продолжится работа с портфелем непрофильных активов — внедрение лучших международных практик в части выстраивания работы с портфелем просроченной корпоративной задолженности и принятых БНА активов — предприятий реального сектора, требующих финансового и операционного оздоровления.

Юрий Адамович, руководивший всеми процессами создания БНА, покидает банк «Открытие». Ключевую роль Юрия Адамовича в формировании БНА отметил президент — председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов:

— Создание банка непрофильных активов — один из важнейших проектов Группы «Открытие». Сегодня мы можем говорить о завершении основной фазы этого проекта. Я признателен Юрию Адамовичу за его профессионализм и лидерские качества, за полезный для нас международный опыт и командную работу, — сказал Михаил Задорнов.

Председатель Наблюдательного совета банка «Открытие» и банка «Траст» Ксения Юдаева отметила, что проект создания Банка непрофильных активов беспрецедентен по своему масштабу и сложности не только для российского рынка, но и для рынков Восточной Европы.

— От лица акционеров и Наблюдательных советов обоих банков я выражаю благодарность Юрию Адамовичу за его ценный вклад в успешное завершение первого и самого ключевого этапа — создания операционной платформы для последующей работы Банка непрофильных активов, — сказала Ксения Юдаева.

Юрий Адамович поблагодарил Наблюдательный совет и Михаила Задорнова за оказанное доверие и поддержку.

— На балансе Банка непрофильных активов сосредоточен сложный портфель, состоящий из активов самых разных отраслей. Заложенные на старте бизнес-процессы будут очень важны для повышения стоимости и дальнейшей монетизации портфеля, — сказал Юрий Адамович.

Фото: пресс-служба банка