Специалисты ТУАД будут дежурить на областных автодорогах в период морозов

Их задача – обогреть людей из застывшей машины и доставить их в теплое место.

Водители, оказавшиеся в трудной ситуации на областных автодорогах во время сильных морозов, могут рассчитывать на помощь специалистов Территориального управления автомобильных дорог и подрядных организаций, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В управлении сообщили, что для таких случаев в каждом ДРСУ работают круглосуточные специализированные пункты обогрева. Однако при планировании поездки в морозы рекомендовано запастись теплыми вещами, горячим питанием и средствами, которые могут согреть (топливные брикеты, автономный обогреватель). В случае поломки автомобиля, необходимо позвонить на единый номер экстренных служб 112, либо по горячей линии круглосуточного диспетчера ТУАД (+7-913-949-00-30, короткий номер для абонентов «МТС» – 730).

Врио министра транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский уточнил, что на региональной или межмуниципальной дороге на помощь придут специалисты ТУАД или подрядных организаций. Их задача – обогреть людей из застывшей машины и доставить их в теплое место. Для дальнейшей помощи (например, эвакуации автомобиля с места поломки, аварии и т.п.) нужно будет обратиться в службы оперативного реагирования.

Анатолий Костылевский также сообщил, что пригородные автобусные маршруты регулярного сообщения будут ходить в штатном режиме. Ограничения по выходу на рейс межмуниципальных маршрутов при необходимости будут приниматься специалистами ТУАД и ФУАД «Сибирь» совместно с УГИБДД и направляться в Новосибирский автовокзал для исполнения.

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru