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Спецтариф на полёты из Новосибирска в Симферополь будет действовать с 15 мая

  • 10/04/2018
самолет

Спецтарифом можно воспользоваться до 30 ноября.

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) утвердило планируемый объём перевозок по льготным тарифам в Симферополь в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 апреля 2014 года № 388 «О предоставлении из федерального бюджета субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров в г. Симферополь и в обратном направлении» на 2018 год, сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачёво.

В этом году программа авиаперевозок в Симферополь из Новосибирска предусматривает выполнение от двух до трёх рейсов в день. Авиаперевозки по специальным тарифам из Новосибирска планируют осуществлять партнёры аэропорта Толмачёво авиакомпании «Глобус», «Алроса» и «Россия». Размер тарифа в рамках правил постановления Правительства РФ от 29 апреля 2014 года № 388 составит 6 000 рублей в одну сторону.

Специальный тариф на полёты в Симферополь будет действовать с 15 мая по 30 ноября. Воспользоваться им смогут граждане России в возрасте до 23 лет, пенсионеры, инвалиды первой группы любого возраста и сопровождающие их лица, а также лица, сопровождающие ребенка-инвалида, инвалиды с детства второй или третьей группы.

В 2017 году на этом направлении было перевезено 114 тысяч пассажиров, в том числе по субсидиям — 13,6 тысяч пассажиров.

В Толмачёво напомнили, что в 2018 году действует система «Единый билет», в рамках которой пассажирам из аэропорта Симферополь предлагаются удобные стыковки авиарейсов с автобусными маршрутами, следующими в популярные санатории полуострова.

Фото: Gensa Gensa

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