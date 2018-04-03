Спикер Законодательного собрания встретился с представителями общественности Новосибирского района

Организаторы пикета заявляют, что в протестах общественников и жителей нет политической подоплеки.

Спикер Законодательного собрания Андрей Шимкив встретился с представителями общественности Новосибирского района, выступающими как за, так и против переназначения Василия Борматова на пост главы районной администрации. Цель — разобраться с аргументами сторон, чтобы обеспечить стабильность социально-экономической ситуации в районе, сообщили в пресс-службе Заксобрания области.

Напомним, 29 марта, в день последней сессии регионального парламента, перед зданием Заксобрания прошел пикет жителей района, недовольных действиями нынешнего главы. К пикетчикам тогда вышел председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив, который сообщил, что в областной парламент поступили обращения как противников действий нынешнего главы района, так и его сторонников. Он пригласил собравшихся на встречу, с тем, чтобы выслушать обе стороны. Сегодня, как и обещал спикер, такая встреча состоялась.

Представители обеих сторон заняли противоположные позиции в рабочем зале заседаний. Первым слово взял организатор пикета, депутат- коммунист районного совета Новосибирского района – Виталий Тихов. Он заявил, что в протестах общественников и жителей нет политической подоплеки:

— Прошло около десятка пикетов, и лишь один организован при участии депутатов – коммунистов, — сказал он.

➥ Жители Новосибирского района вышли на пикет

Далее он рассказал о неприемлемом для депутатов стиле управления действующего главы, для «которого оппозиции не существует», об игнорировании любых инициатив со стороны Василия Борматова, припомнив, что коммунистам уже после распределения постов в райсовете, «удалось выбить только одну комиссию — по спорту». Второй причиной, которая, по мнению Тихова, подтолкнула инициаторов к проведению пикета, стали проблемы района.

— Куда ни посмотри, по любому сельсовету есть проблемы, и нет реакции никакой, — подытожил выступление депутат.

Представитель противоположной, поддерживающей нынешнего главу стороны, Виктор Беккер – директор ЗАО «Приобское» — подчеркнул, что в районе за последние годы произошла большая перестройка и наведен порядок по многим направлениям: реализуется программа «Чистая вода», ремонтируются дороги, открываются дошкольные учреждения, обновляются школы, практически все села переведены на газ.

— Надо смотреть на то, что сделано, и как исполняется бюджет, — сказал Беккер.

Он высказал мнение, что все споры вокруг вопроса по обращению с землей, связаны с проведенной районными властями инвентаризацией и исключением возможности распоряжаться землей местной власти.

— С этого момента начались все эти выступления оппозиции и проведение протестных акций, просто-напросто не нашли консенсуса, — констатировал Виктор Беккер, добавив, что две трети депутатов поддерживают действующего главу района. — Если вы не можете договориться между собой – никто вам не поможет, — высказал свое мнение Андрей Шимкив. — Я посчитал своим долгом встретиться с вами и выслушать обе стороны. Если у вас нет диалога — у вас пожизненно война будет. Посмотрите на нас (Законодательное собрание), у нас четыре фракции… и ума хватило договориться, а мы миллиардные вопросы решаем. Вы сами будоражите весь район. Вам сейчас любого главу поставь – любой будет плохим. То, что я слышу сейчас – отсутствие элементарного здравого и единственно верного подхода — на благо района вместе работать, — сделал вывод Шимкив.

Спикера поддержал и зампред Заксобрания, руководитель фракции КПРФ в региональном парламенте, Владимир Карпов:

— Правильно говорит Андрей Иванович, надо убрать политический подтекст. Политика делается по-разному. И приносит миллиардные сбережения для области. Когда все четыре фракции Заксобрания единой силой выступили по вопросу непомерного вознаграждения концессионеру — вы знаете — это закончилось снижением суммы на 40 миллиардов рублей. Поэтому призываю вас помимо увлекательного процесса политической борьбы не забывать, что надо дело делать. И делать — в интересах своего района, своих муниципальных образований.

Татьяна Малыгина, руководитель ассоциации многодетных семей, живущих в поселке Ложок, обратилась к собравшимся с просьбой конструктивно урегулировать сложившуюся в районе ситуацию.

— Впервые на такой встрече. Я ни к какой партии не принадлежу, — заметила она. — Я пришла сюда за одним — услышьте нас! Будущий глава должен быть таким, чтобы работал с жителями. Проблемы своего муниципального образования мы приходим сюда в Заксобрание решать, или к Шимкиву, или к Панферову, потому что нас на месте не слушают и не слышат. Вот у нас в районе 18 муниципальных образований, и глава района должен за все их решения отвечать. Отвечать так, как диктует этика и правила служебного поведения для руководителя. Это — единственное, чего мы хотим.

Подводя итоги встречи, Андрей Шимкив еще раз призвал собравшихся к диалогу:

— Не случайно собрал обе стороны. Да, наверное, это не очень комфортный для вас формат, но вы, я думаю, сейчас хорошо понимаете насколько важно слышать друг друга. Не обвинять, не нападать и искать друг у друга «блох», а садиться и разговаривать, договариваться. В том, что ситуация «глухого с немым» сложилась в районе — есть вина и главы района, и председателя совета депутатов. Не исключаю, если необходимо, — мы еще раз можем встретиться до сессии, 27 апреля. Мы вместе с руководителями фракций свою позицию, свое видение донесем до временно исполняющего обязанности губернатора. Но вам, как людям активным, как людям, болеющим за район, нужно на примере этой ситуации менять формат взаимодействия в районе. Если нужно — я готов и сам быть посредником, и руководители фракций нам в этом помогут — предложил Андрей Шимкив.

Фото: пресс-служба Заксобрания области