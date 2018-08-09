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Спорткомплекс в жилом доме на Котовского готовят к концессии

  • 09/08/2018
kotovskogo

Торги по выбору концессионера могут стартовать в конце декабря.

Мэрия Новосибирска приступила к процессу переговоров о заключении концессионного соглашения в отношении нежилых помещений, расположенных в многоквартирном доме по адресу: ул. Котовского, 20, на иных условиях, чем предложено ООО «Строительная компания «Цитадель». Мэр Анатолий Локоть подписал соответствующее постановление, которое опубликовано в бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска.

В соответствии с постановлением для определения условий концессионного соглашения и их согласования будет создана рабочая группа, которая до 3 декабря 2018 года проведёт переговоры с СК «Цитадель» в форме совместных совещаний. По результатам переговоров компания до 10 декабря должна представить в мэрию на рассмотрение предложение и проект концессионного соглашения с внесёнными изменениями. Рабочей группе в течение трёх календарных дней предписано рассмотреть проект концессионного соглашения с внесёнными изменениями, уточняет пресс-служба мэрии Новосибирска.

В случае согласования проекта концессионного соглашения с внесёнными изменениями предложение СК «Цитадель» будет опубликовано в бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска, а также размещено на официальном сайте госторгов для принятия заявок от других претендентов.

Спорткомплекс, расположенный в подвале и на первом этаже многоквартирного дома на ул. Котовского (площадью 1473,3 кв метра), где предусмотрена реконструкция, мэрия включила в перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, в июле 2018 года.

Проект обсуждался в декабре 2017 года на заседании инвестиционного совета мэрии Новосибирска. Потенциальные инвесторы предлагали сделать в помещении перепланировку, обновить систему вентиляции. В спорткомплексе они планировали разместить тренажерный зал и зал боевых искусств. По замыслу инвесторов, здание должно стать базой для школы олимпийского резерва по восточным единоборствам. Окупаемость проекта — 20 лет, концессия рассчитана на 30 лет. У экспертов возникли вопросы к окупаемости проекта и он был отправлен на доработку.

Фото НСК.net 

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