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Средний чек новосибирцев в китайских интернет-магазинах составляет 590 рублей

  • 02/07/2018
turn

За первые пять месяцев этого года на одного новосибирца пришлось в среднем 6 онлайн-покупок в Китае.

Яндекс.Касса выяснила, сколько тратят жители Новосибирска в китайских интернет-магазинах. Для этого аналитики изучили платежи горожан через сервис c 1 января по 1 июня 2018 года и за такой же период годом ранее, сообщили в пресс-службе компании.

Средний чек новосибирцев в китайских интернет-магазинах составляет 590 рублей. За год он подрос на 5 %. В целом по России средний платёж на таких площадках больше — 625 рублей (годом ранее — 630 рублей).

Отмечается, что с компьютеров жители Новосибирска тратят на онлайн-шопинг в Китае больше, чем с мобильных устройств — 620 против 460 рублей в среднем за раз. С десктопов горожане оплачивают 79 % покупок в китайских интернет-магазинах, со смартфонов и планшетов — 21 %.

За первые пять месяцев этого года на одного новосибирца пришлось в среднем 6 онлайн-покупок в Китае. Чаще всего люди заказывают одежду, обувь, аксессуары, косметику, бытовую технику, товары для дома и спорта.

— Китайские интернет-магазины особенно популярны в дни распродаж. Так, в прошлый День холостяка, 11 ноября 2017 года, число покупок, которые пользователи из СФО оплатили через Яндекс.Кассу на таких сайтах, выросло в 7,4 раза по сравнению с обычными днями. Общие траты покупателей увеличились в 8,5 раза, — рассказали в компании.

Недавнее исследование Яндекс.Маркета и GfK Russia показало, что две трети россиян хотя бы раз за год заказывали товары в зарубежных интернет-магазинах. Особой популярностью у них пользуются китайские сайты — в 2017 году доля покупателей, которые заказывали товары на таких площадках, составила 60 %. За рубежом люди чаще всего покупают товары со скидками. Доля таких заказов в китайских магазинах составляет 61%. Покупатели выбирают иностранные площадки прежде всего из-за более низких цен — эту причину среди основных назвали 76 % опрошенных. Другие распространённые мотивы — более широкий ассортимент (33 %) и возможность найти товары, которых нет в России (32 %). Основные причины отказа от покупок за рубежом — долгие сроки доставки (39 % опрошенных) и опасения стать жертвой мошенников (27 %).

Фото: pixabay.com, автор-geralt

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