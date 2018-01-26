Средний чек в ресторанах Новосибирска вырос на 2 %

К такому выводу пришли аналитики 2ГИС.

Рестораны городов-милионников за год подняли цены на 2 % — средний чек теперь составляет 1259 рублей. В 2016 году этот показатель был на уровне 1232 рублей. Сумма среднего чека складывается из цен на блюда основного меню — салат/закуска, первое и/или второе, напиток или десерт и не учитывает алкоголь. Информацию о среднем чеке 2ГИС предоставили 5 714 заведений — это 94 % от общего количества ресторанов в крупнейших городах России, сообщили в пресс-службе компании.

В Москве средний чек в ресторанах вырос на 4 % — с 1502 рублей в 2016 году до 1569 в 2017-м. Это по-прежнему самый высокий показатель среди 15 крупнейших российских городов.

Сильнее всего цены поднялись в Волгограде (на 11 % — 775 рублей против 701 годом ранее) и Омске (на 10 % — 963 рубля против 873 годом ранее). При этом цены на еду в ресторанах Волгограда остаются самыми низкими среди российских городов-миллионников.

В некоторых городах этот показатель даже сократился. Например, в Екатеринбурге на 2 % — с 1085 до 1059 рублей, а в Перми на 4 % — с 951 до 913 рублей.

В Новосибирске, по данным 2ГИС, средний чек в ресторанах увеличился на 2 %.

Отмечается, что в 2017-м количество ресторанов в целом, по данным 2ГИС, увеличилось. Рост составил 3 % — теперь в 15 крупнейших городах 6101 такое заведение, тогда как годом ранее было 5919.

Фото: www.audio-luci-store.it