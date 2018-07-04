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Businessjump

Средняя зарплата новосибирцев — 33 757 рублей

  • 04/07/2018
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Самые высокие заработки, по-прежнему, у финансистов, самые низкие — у работников сельского хозяйства и работников гостиниц.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе – апреле 2018 года составила 35414 рублей, сообщили в Новосибирскстате.

По данным статистиков, среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Республике Хакасия (35 514 руб), Забайкальском (36 681 руб) и Красноярском краях (42 701 руб), Иркутской (39 718 руб) и Томской областях (39 549 руб), что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.

В Новосибирской области средняя номинальная начисленная зарплата составила 33 757 руб.

Самые большие зарплаты у работников финансовой и страховой сферы — 63 908 руб. А самые маленькие — у работников сельского, лесного хозяйства, а также работников гостиниц и общественного питания. Там средние зарплаты 19 012 руб. и 19 780 руб соответственно.

Фото: pixabay.com, автор- Oksana_Morgan

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