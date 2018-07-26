Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
01_Сюжет дня
02_Главные новости
Uncategorized
Авто
Агропром
Банки
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
НКБизнес
НКВЭД
НКСоциальное предпринимательство
НКТехнологии
НКФинансы
НКЭкономика
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Рынки
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Страхование
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

Средняя зарплата новосибирцев увеличилась до 33 988 рублей

  • 26/07/2018
money

Зарплаты финансистов в три раза превышают заработки работников сельского хозяйства.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе – мае 2018 года составила 36 083 рубля, сообщили в Новосибирскстате.

Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Республике Хакасия (36785 руб), Забайкальском (37272 руб) и Красноярском краях (43773 руб), Иркутской (40725 руб) и Томской областях (40781 руб), что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.

В Новосибирской области средняя номинальная начисленная зарплата составила 33 988 руб.

Самые большие зарплаты у работников финансовой и страховой сферы — 63 331 руб. А самые маленькие — у работников сельского, лесного хозяйства, а также работников гостиниц и общественного питания. Там средние зарплаты 19 371 руб. и 19 930 руб соответственно.

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru

Популярное с сайта

На предприятии «Сибирское стекло» запущена после реконструкции стекловаренная печь № 4

26/07/2018
Производительность агрегата увеличится на 30 % и существенно снизтся себестоимость.

В Новосибирске лидирующую позицию по числу вакансий занимает сфера «Продажи»

26/07/2018
Количество соискателей в этой сфере увеличилось на 22 %, конкурс на одно место составил всего 3 резюме на одно предложение.

США давят, нефть интригует: «ляжет» ли рубль к концу года?

26/07/2018
В начале года эксперты были достаточно оптимистичны в прогнозах по курсу рубля. Реальность оказалась несколько иной.

Мнение

Топ-7 налоговых рисков строительных компаний

Все материалы

США давят, нефть интригует: «ляжет» ли рубль к концу года?

26/07/2018

Напиток с легендарным вишневым вкусом будут производить в Новосибирске

26/07/2018

24 место в рейтинге мототехники заняла Новосибирская область

26/07/2018

Банк «Левобережный» предлагает бизнесу оформить тендерный кредит

26/07/2018

Взносы застройщиков в Фонд долевого строительства могут поднять до 6%

25/07/2018

Карта SVO Club Premium Бинбанка выиграла номинацию Frank Banking Reward Award 2018

25/07/2018

В Новосибирске началась процедура банкротства «Базы ПТК-30»

25/07/2018

Эксперты считают, что выход из американских госбумаг – сигнал тревоги

25/07/2018

ВТБ снижает ставки в рамках программы «АвтоЮбилей»

25/07/2018

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» присвоен рейтинг ВВВ- прогноз «Стабильный»

25/07/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag

 

×