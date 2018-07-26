Средняя зарплата новосибирцев увеличилась до 33 988 рублей

Зарплаты финансистов в три раза превышают заработки работников сельского хозяйства.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе – мае 2018 года составила 36 083 рубля, сообщили в Новосибирскстате.

Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Республике Хакасия (36785 руб), Забайкальском (37272 руб) и Красноярском краях (43773 руб), Иркутской (40725 руб) и Томской областях (40781 руб), что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.

В Новосибирской области средняя номинальная начисленная зарплата составила 33 988 руб.

Самые большие зарплаты у работников финансовой и страховой сферы — 63 331 руб. А самые маленькие — у работников сельского, лесного хозяйства, а также работников гостиниц и общественного питания. Там средние зарплаты 19 371 руб. и 19 930 руб соответственно.

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru