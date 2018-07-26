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США давят, нефть интригует: «ляжет» ли рубль к концу года?

  • 26/07/2018

В начале года эксперты были достаточно оптимистичны в прогнозах по курсу рубля. Реальность оказалась несколько иной.

— С апреля существенно усилилось экономическое давление со стороны США. Периодические угрозы наложения ограничений на инвестиции в российский государственный долг и рост ставок ФРС привели к тому, что инвесторы начали выводить средства из рискованных активов. Доля нерезидентов на рынке ОФЗ сократилась с 34,5% на 1 апреля до 28,2% на 1 июля. Всё это сопровождалось растущими объёмами закупок валюты для Минфина в рамках реализации бюджетного правила. Естественно, что валютный рынок не выдержал такого давления, поэтому курс рубля основался в новом коридоре 61,5-64,5 за доллар вместо 55,5-58,5 в I квартале, — отмечает ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

Он напомнил, что прогнозировалось укрепление курса до 54-57 за доллар.

— Но в середине года обстоятельства не позволяют говорить об этом уверенно. С другой стороны, нельзя исключать возвращения курса национальной валюты под 60 за доллар. Данный сценарий станет возможным, если цены на нефть останутся высоким, а политические страсти в Вашингтоне успокоятся после осенних выборов в Конгресс. В летний период давление на рубль будет достаточно сильным из-за существенных внешних платежей, а также конвертации дивидендов в валюту нерезидентами. К тому же пока рано говорить о том, что вывод средств из ОФЗ остановился. Вероятно, что в ближайшие пару месяцев их доля упадёт до 25-26%. В этой ситуации многое будет определяться политикой ЦБ РФ, — говорит эксперт.

Андрей Кочетков подчеркивает, что у регулятора почти не остаётся вариантов действия.

— Прогнозы говорят о разогреве инфляции до 4-4,5% в начале 2019 года, что вряд ли способствует снижению ключевой ставки. Дальнейшее смягчение денежной политики могло бы усилить отток средств из ОФЗ, так как оно привело бы к сокращению разрыва доходностей между американскими казначейскими обязательствами и российскими долговыми бумагами. Соответственно, мы не ждём каких-либо изменений в политике ЦБ. Это окажет успокаивающее воздействие на курс национальной валюты, — утверждает ведущий аналитик «Открытие Брокер».

Эксперт уверен, если же во втором полугодии сохранятся высокие цены на нефть и снизится политическое давление, то можно рассчитывать на частичное возвращение иностранного капитала на отечественный финансовый рынок, а это, в свою очередь, позволит рублю немного укрепиться.

— Если же будут преобладать негативные тенденции, включая падение котировок нефти и возрастающее политическое давление из США, то позитивный сценарий не сможет реализоваться, тогда речь пойдёт о дальнейшем ослаблении российской валюты, — резюмирует Андрей Кочетков.

Фото: пресс-служба банка

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