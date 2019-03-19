Станция Евсино ЗСЖД установила рекорд суточной погрузки

Станция Евсино Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги установила рекорд погрузки грузов, отправив за сутки 441 вагон, что составляет 31,5 тыс. тонн грузов. Таким образом, станция превысила на 63% среднюю ежесуточную погрузку (270 вагонов). Все отправленные вагоны были гружены каменным углем. Сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Отмечается, что с начала марта 2019 года рекорд обновился уже в третий раз.

В пресс-службе напомнили, что в январе – феврале 2019 года погрузка в Новосибирском регионе ЗСЖД составила 3,9 млн тонн грузов, что на 14,8% больше показателя аналогичного периода 2018 года. В том числе погрузка каменного угля – 2,5 млн тонн (+ 21,7%, к январю – февралю 2018 года).

Фото: пресс-служба ЗСЖД