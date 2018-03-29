Стерликов попросил деньги на новый центр содержания мигрантов-нарушителей

Здание уже подобрано. Оно может вместить до 150 человек.

— В прошлом году у нас существовала проблема с размещением нарушителей миграционного законодательства в центре временного содержания иностранных граждан. Данный центр, который находится в Новосибирске, был перепрофилирован из бывшего медвытрезвителя и лимит его наполнения составляет 34 койко-места. В ходе проведения профилактических мероприятий, в том числе и операции «Нелегал», выявляется достаточно большое количество правонарушителей со стороны иностранных граждан, они помещаются в это учреждение и порой количество посетителей центра достигает 90 человек, — рассказал на сессии регионального парламента начальник главного управления МВД РФ региона Юрий Стерликов.

Он обратился к депутатом за содействием в решении вопроса по выделению другого помещения для временного содержания иностранных граждан с лимитом до 150 человек. Здание уже подобрано, но оно требует вложений для ремонта. Для этого необходимо около 81 млн руб.

— В прошлом году ГУ МВД России по Новосибирской области перечислило в бюджеты всех уровней 2,8 млрд руб. Из них 1,8 млрд в региональный, 127 млн в местный бюджет, — напомнил Стерликов.

За 2017 год через пункты пропуска государственной границы из Новосибирской области выехало 290 тысяч иностранных граждан, а въехало 284 тысячи человек. На миграционный учет было поставлено более 280 тысяч человек, 1161 выдворено за пределы РФ, в том числе 477 мигрантов в форме принудительного перемещения через государственную границу.

Сотрудниками главного управления проводились мероприятия по пресечению преступлений, связанных с фиктивной регистрацией иностранных граждан по месту жительства, а также фиктивной постановкой иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении, так называемые «резиновые» адреса.

— В 2017 году на территории области выявлено более тысячи адресов, где значились по миграционным отчетам 5 и более иностранных граждан. В результате их проверок выявлено 1969 фактов фиктивной постановки на учет. По итогам года расследовано 1752 преступления в данной категории, в суды направлены уголовные дела по 1613 преступлениям, — констатировал Юрий Стерликов.

В целом, в отношении нарушителей миграционного законодательства в регионе возбуждено более 10 тыс дел об административных правонарушениях.

Антон Корниенко

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