«Стиллайн» займет более 300 млн рублей на выпуск комплектующих для тяжелых станков и прессов

Запуск производства запланирован на конец 2019 года.

Экспертный совет федерального Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил новосибирскому «Сервисному металлоцентру Стиллайн» заем на выпуск комплектующих для производства тяжелых станков и прессов, не имеющих аналогов в России, сообщили в пресс-службе ФРП.

— Общая стоимость проекта по модернизации действующего кузнечнопрессового цеха — почти 439 млн рублей, из них заем ФРП составит 307 млн рублей, — рассказал директор ФРП Роман Петруца.

Он подчеркнул, что в период СССР каждый станкостроительный завод опирался на отечественную компонентную базу, сегодня производство станков в России зачастую ведется в кооперации с зарубежными производителями комплектующих.

— Проект компании «Стиллайн» направлен на возрождение производственных технологий и выпуск комплектующих изделий внутри страны, способствуя импортозамещению компонентной базы, — добавил Роман Петруца.

Предприятие планирует приобрести семь нагревательных и термических печей, три ленточнопильных станка и ковочный комплекс, включающий ковочный гидравлический пресс усилием 12 500 кН.

Модернизация производства позволит выпускать ползуны, шпиндели, шестерни, опоры, колонны, плиты, валы, шатуны, планки, венцы, корпуса подшипников, вал-шестерни и другие комплектующие изделия для производства тяжелых станков и прессов, не имеющих аналогов в России. Эти компоненты востребованы в железнодорожной, судостроительной и металлургической отраслях.

Производство разместится на территории завода «Тяжстанкогидропресс», известного своим оборудованием для тяжелой промышленности еще с советских времен.

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Отмечается, что проект имеет импортозамещающий потенциал и высокую значимость для развития всей станкоинструментальной отрасли.

— Сегодня из всех государственных мер поддержки программы ФРП наиболее близки к потребностям промышленных компаний. Мы видим грамотный подход к оценке проектов и лояльные условия. Конечно, ни одна из банковских структур такой поддержки нам бы не предоставила. Мы уверены, что восстановление компетенций по поковке в Сибири поможет не только новосибирскому станкостроительному заводу «Тяжстанкогидропресс», но и всей отрасли в целом, — отметил директор ООО «СМТ Стиллайн» Николай Степакин.

Плановая загрузка производства составит 10,8 тыс. тонн поковок в год, с возможностью увеличения объема до 30 тыс. тонн в год. Запуск производства запланирован на конец 2019 года.

При этом около 20 % продукции проекта ориентировано на выполнение уникальных специализированных заказов, в т.ч. для станкозавода «Тяжстанкогидропресс» и других компаний станкоинструментальной отрасли в части комплектующих. Остальные 80 % продукции будут выпускаться для нужд машиностроительной, металлургической, железнодорожной и других отраслей.

Проект предприятия «Стиллайн» получил одобрение Экспертного совета ФРП по условиям программы «Комплектующие изделия» на 5 лет. Первые 3 года ставка по ней составляет 1 % годовых, на оставшийся срок — 5 %. Прежде чем Фонд выделит средства, с компанией должен быть подписан договор займа, фиксирующий обязательства сторон.

Всего Фонд развития промышленности подписал 5 договоров займа с предприятиями из Новосибирской области. Общий бюджет проектов составил 2,3 млрд рублей, из которых 867 млн рублей — займы ФРП.

Фото: предоставлено пресс-службой ФРП