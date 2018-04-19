Стоимость автомобилей с пробегом в Новосибирске выросла на 18 %

Чаще всего новосибирцы интересовались машинами старше семи лет.

Эксперты Avito проанализировали продажи авто с пробегом и отметили, что по итогам I квартала 2018 года в Новосибирске средняя стоимость автомобиля выросла на 18 % по отношению к 2017 году (по России средняя цена увеличилась на 4,3 %) и составила 686 тыс. рублей (по России этот показатель составил 533 тыс руб), сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что самыми популярными на авторынке Новосибирска стали машины Toyota, в то время как общероссийский лидер – «АвтоВАЗ» – занял лишь третью строчку. В I квартале 2018 года новосибирцы опубликовали 18% объявлений о продаже автомобилей японского бренда. Покупатели также подтвердили свою приверженность продукции Toyota — около 23 % запросов контактов пришлось на машины этой марки при средней цене машины 748 тыс. рублей. Средняя стоимость ВАЗ (LADA) составила 148 тыс. рублей; автомобилей Chery — 225 тыс. рублей, Ford –453 тыс. рублей, Nissan — 564 тыс. рублей.

— Новосибирцы чаще всего интересовались машинами старше семи лет, на них пришлось 80% всех запрошенных контактов при средней цене 434 тыс. рублей за авто. Около 9 % пользователей искали автомобили возрастом в шесть-семь лет со средней стоимостью 867 тыс. рублей; еще 6 % запросов относились к категории «четыре-пять лет» по цене 1 млн рублей за авто; всего 5 % — к машинам до трех лет за 2,19 млн рублей, — говорится в сообщении.

В структуре спроса по сегментам 75 % всех объявлений и 75 % запрошенных контактов в Новосибирске пришлось на четыре самых востребованных категории машин в России: C (средний класс), SUV (кроссоверы), D (большие семейные авто) и B (малые автомобили).

— На первом месте — С, средний класс (19 % объявлений, 27 % запрошенных контактов), следом идут SUV, кроссоверы (34 % объявлений, 26 % запрошенных контактов) и D, большие семейные авто (11 % объявлений, 11% запросов); замыкают четверку B, малые автомобили (10 % объявлений, 11 % запросов), — констатируют эксперты Avito.

При этом популярность этих же автосегментов в федеральной структуре спроса выше – она составляет 80 %. Кроссоверы оказались более востребованными (на 9 процентных пунктов, далее п.п.) у новосибирцев, чем по России в общем. В сегменте «большие семейные авто» – аналогичная ситуация: региональная доля спроса выше общероссийской на 4 п.п. Средний класс и малые автомобили в Новосибирске привлекали покупателей меньше, чем россиян в целом — на 3 и 15 п.п. соответственно.

Исследование показало, что в первом квартале 2018 года быстрее всего теряли в цене автомобили бизнес-класса.

— Модели четырех-пятилетней давности в этом сегменте стоили 48 % от цены на машины возрастом до трех лет, шести-семилетние авто — 42 %, старше семи лет — 13 %. А вот медленнее всего дешевел класс малых автомобилей: четырех-пятилетки предлагали за 75 % от стоимости машин возрастом до трех лет, шести-семилетки — за 57 %, старше семи лет — за 39 %, — говорится в сообщении.

Фото: Ростислав Нетисов