«Страшилки» вокруг МФО: мифы и реальность

На одну МФО приходится 3 жалобы, на банк — 4, на коллекторское агентство — более 34.

Имидж микрофинансовых организаций и микрофинансового рынка во многом формируется не за счет тех людей, которые взяли и благополучно и вовремя вернули займы, а за счет небольшого количества недовольных и «страшилок», которые при этом активно тиражируют СМИ. Об этом рассказал заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Центробанка РФ Сергей Жаботинский на семинаре для региональных журналистов, который прошел в Новосибирске.

Один из распространенных мифов о МФО заключается в том, что якобы «микрофинансисты хуже коллекторов»: осаждают заемщика, просрочившего выплату, угрожают ему и его близким и т. д. Деятельность МФО по взысканию просроченной задолженности сегодня контролирует Банк России, который проводит расследование по каждой жалобе граждан, выявляет, было ли нарушение или нет, и передает информацию в Федеральную службу судебных приставов.

В начале февраля ФССП обнародовала цифры: в 2017 году получено более 16,5 тысяч жалоб граждан, причем большая часть из них пришлась на МФО — 6,5 тысяч, на коллекторов — 5,8 тысяч, на банки — 2,4 тысячи. Однако если посмотреть на количество организаций, которые занимаются этими видами бизнеса, то получится, что на одну МФО приходится 3 жалобы (на конец года в реестре было более 2 тысяч компаний), на банк — 4 жалобы (на конец года их насчитывалось 560), на коллекторское агентство — более 34 (170 действующих компаний).

Эксперты ЦБ отмечают, что на МФО граждане чаще всего жалуются в связи с взысканием просрочки. Однако в результате проверки выясняется, что только по 1% полученных из ЦБ жалоб ФССП возбуждает административные дела. В 2016-2017 году Банк России серьезно «закрутил гайки» на рынке микрофинансирования, организации обязали вести аудио- и видеозапись общения с клиентами, предъявлять распечатки выполненных в отношении заемщика действий. Если есть нарушение, то МФО наказывается. Практика показала, что сегодня заемщики воспринимают любой звонок как угрозу и пишут жалобы — возможно, благодаря тому имиджу, который создан СМИ вокруг МФО.

— При получении небольшого займа в законопослушной МФО лишиться квартиры невозможно. Но действующее законодательство не запрещает выдавать займы под залог недвижимости любому юрлицу. Были ситуации, когда мошенники, в том числе из международных компаний, предлагали людям подписать документы не залога, а купли–продажи жилья. Многие люди в такой ситуации действительно лишились квартир, но обвинили во всем микрофинансистов. Именно такие организации наносят наибольший ущерб микрофинансовому рынку, — поясняет Сергей Жаботинский.

Вместе с участниками рынка ЦБ активно работает по выявлению нелегалов. Каждый квартал в этот список попадает около 300 компаний по всей России. Бывает, что МФО, которые Банк России выводит из реестра за нарушения, еще несколько месяцев продолжают работать нелегально.

— Сегодня на законодательном уровне, при активной поддержке Банка России, прорабатывается вопрос о повышении штрафов и введении уголовной ответственности за нелегальную деятельность по выдаче микрозаймов, — рассказал Жаботинский.

Еще один распространенный миф: «заемщиками МФО являются маргиналы». Статистика показывает, что основная доля заемщиков микрофинансовых организаций, схожа с клиентами банков: их ежемесячный доход составляет более 40 тысяч рублей. Этот рынок сегодня нередко дополняет банковский, так как МФО работают в тех уголках России, где кредитные организации свернули деятельность в ходе оптимизации, а также с заемщиками, у которых испорчена кредитная история. В результате у человека есть возможность через вовремя возвращенные займы в МФО исправить или создать кредитную историю. Напомним, ЦБ формирует общий банк данных кредитных историй МФО и банков.

В Банке России отмечают, что на рынке микрофинансирования также начали появляться нишевые продукты, ориентированные на конкретные категории заемщиков: пенсионеров, студентов, мигрантов — эти предложения адаптированы под нужды целевой аудитории. Предпринимательские МФО работают с микро- и малым бизнесом, предоставляя льготные займы по ставке от 8% годовых.

— Как результат, несмотря на сокращение количества МФО на рынке: на 30% в 2016 году и на 12% в 2017, портфель займов микрофинансового рынка за 2017 год вырос на 30%, а количество заемщиков составило более 8 млн человек. В основном это те люди, которые пользуются услугами МФО, не имея проблем, благополучно возвращая займы, — констатируют в ЦБ.

Тем не менее эксперты подчеркивают, что Банк России не устраивает тот факт, что значительная часть МФО строит бизнес на займах с большими процентами — так называемых «займах до зарплаты». Для борьбы с таким «заработком» в 2018 году начинает действовать «правило 2,5Х», то есть проценты за пользование микрозаймом не могут превысить основную сумму долга более чем в 2,5 раза. С 2019 года заработает «правило 2Х», а с 2020 — «правило 1,5Х». Надзорный орган предлагает микрофинансовому рынку за это время пересмотреть бизнес-модель, чтобы ограничение процентов не слишком сильно повлияло на прибыльность организации. В списке идей ЦБ: ограничение ежедневной процентной ставки до 1,5% с одновременным ограничением ПСК (полной стоимости кредита) — 730% годовых. В 2019 году ежедневная ставка может снизиться до 1%, оказавшись на уровне подобных займов в Великобритании.

— Естественно такие нововведения рынок воспринял неоднозначно. Некоторые стали кричать, что МФО «уйдут в тень». Но наша цель — не выдавить игроков в серое поле, а стимулировать их использовать более технологичные решения, позволяющие снижать затраты на выдачу займа, лучше проводить скорринг заемщика, чтобы снижать риски невозврата. Уже сегодня 80% займов МФО предоставляется онлайн, а это снижение затрат на помещение, сотрудников, электричество, — уточняет Сергей Жаботинский.

Трендом конца 2017–начала 2018 года, по наблюдению Банка России, стал рост интереса населения к инвестициям в МФО. Это связано со снижением ставок по банковским вкладам.

Что необходимо знать, если вы планируете обратиться в микрофинансовую организацию?

​ Все микрофинансовые организации, имеющие право вести профессиональную деятельность по выдаче микрозаймов населению, находятся в реестре, опубликованном на сайте Центробанка России. Если организации нет в реестре — это нелегальный кредитор, и вступать с ним в отношения не следует.

​ При заключении договора потребительского займа с МФО в правом верхнем углу должна быть указана полная стоимость займа в годовых. Это актуально даже в тех случаях, если вы берете деньги всего на несколько дней — «до зарплаты».

​ В левом верхнем углу договора должна быть прописана максимальная сумма, которую заемщик должен будет вернуть, если просрочит выплату долга. По закону сейчас для рынка микрофинансирования действует «правило 3Х», то есть МФО не вправе начислять заемщику проценты после того, как сумма процентов достигнет трехкратного размера суммы займа.

​ Все условия займа должны быть прописаны четко и понятно. Если вы не хотите, чтобы ваш долг продавали коллекторам, то можете прямо указать это в договоре. Есть возможность указать сколько раз вам можно звонить в случае образования просрочки. Можете написать, что не согласны с этими звонками вообще. Законодательство это не запрещает.

​ Штрафы и пени, которые начисляют МФО, ограничены законодательством. Штраф и неустойка не могут составлять более 20% годовых, если проценты начисляются. Если проценты перестали начисляться, то это 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения, то есть за год 36,5% годовых. Не сотни и не тысячи процентов!

​ Ряд МФО включают в договор платные смс и уведомления о просрочке, причем каждое следующее дороже предыдущего. Читайте внимательно договор. Вы имеете право не соглашаться с этим условием и вычеркивать его. В такой ситуации вам могут не дать заем в МФО, но если вы предполагаете, что могут возникнуть проблемы с просрочкой, то подумайте: может вам не брать этот заем?

​ Вы имеете право взять договор домой и тщательно его изучить в течение 5 дней. За это время заявленная вам ставка и условия не изменятся. У вас также есть право не приходить и не заключать этот договор.

​ Если вы решили инвестировать средства в МФО, также не забудьте посмотреть, входит ли выбранная вами организация в реестр Банк России. По закону только крупные микрофинансовые компании (МФК) могут привлекать инвестиции от граждан и только в сумме от 1,5 млн рублей. Эти средства не застрахованы государством. Внимательно читайте все документы, под которыми ставите свою подпись.

​ Если у вас возникли проблемы при взаимодействии с МФО — жалуйтесь в Банк России. Если вы подписали договор займа с неким юрлицом, не включенным в реестр, то эти вопросы придется урегулировать только через правоохранительные органы и суд.

Фото: баз- Фото Москвы Moscow-Live.ru, др- предоставлено пресс-службой банка