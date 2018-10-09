«Стратегию-2030» планируют доработать к концу октября

Для ее реализации в основной капитал необходимо привлечь 6 трлн рублей финансовых ресурсов, из них 5 трлн должны составить частные инвестиции.

В правительстве региона прошла первая презентация консолидированного проекта Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года. В нем объединены все предложения рабочих групп, которые собирались и прорабатывались с начала 2018 года. За основу Стратегии взяты результаты исследовательской работы ФГБОУ ВО «НГУЭУ». Завкафедрой статистики университета Владимир Глинский отметил, что Новосибирская область пока отстает (находится во второй половине рейтинга регионов) по показателям доходов, инвестиций на душу населения, безработицы, здравоохранения и криминогенной ситуации. В последние три года в регионе наблюдается сравнительно низкая инвестактивность, недостаточный уровень инвестиций, относительно низкая производительность труда, снижается вклад науки в ВРП, усиливаются экономические и территориальные диспропорции.

После проведения SWOT-анализа эксперты НГУЭУ выделили риски и возможности Новосибирской области. К основным рискам Глинский отнес снижение федеральной поддержки ключевых направлений, видов деятельности и проектов, «вымывание» местных коммерческих структур и дальнейшую федерализацию бизнеса, а также снижение потенциальной значимости области как транспортно-логистического узла мирового и российского уровня в связи с потерей «Шелкового пути» (проходит через Оренбург, Казань и т.д.) и повышением конкуренции со стороны альтернативных центров и маршрутов (Казахстан, Екатеринбург, Красноярск, Северный морской путь).

В списке возможностей региона: возникновение новых продуктов, технологий, рынков и неконкурентных ниш, реализация потенциала масштабирования и увеличение экспорта товаров и услуг в основных точках роста (наукоемкое производство, медицина, высшее образование) и т.д.

НГУЭУ представил три сценария развития области: консервативный, умеренно-оптимистический и инновационный, отметив, что целевым является третий. При его реализации экономика региона к 2030 году должна вырасти в 2 раза, реальные денежные доходы населения — в 1,5 раза, среднемесячная начисленная зарплата — в 3,2 раза, а средняя продолжительность жизни в области составит 80 лет. Среднегодовая численность населения в области вырастет до 3,121 млн человек. При переходе к экономике знаний доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП должна составить 39%, доля экспорта несырьевой и неэнергетической продукции в общем объеме экспорта — 66,4%. К 2030 году, в результате реализации стратегии, Новосибирская область должна стать вторым регионом в России по привлекательности для жизни и развития бизнеса, станет инновационным хабом международного уровня и центром компетенций в сфере «новой экономики».

Глинский также обозначил объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии.

— В качестве ресурсов мы рассматривали инвестиции в основной капитал. К 2030 году они составят около 6 трлн рублей, из них 5 трлн — частные вложения. До 2021 года ожидается, что будет вложено 11,6% ресурсов, до 2024 — 17,4%, до 2030 — 71%, — перечислил он. — Финансирование за счет средств областного бюджета и муниципальных образований будет осуществляться в рамках реализации областных госпрограмм по таким ключевым направлениям как наука и образование, здравоохранение, транспорт и логистика, АПК.

Врио министра экономического развития Ольга Молчанова добавила, что в ходе реализации инвестиционного сценария доля строительства в ВРП составит 4,2% (в 2018 — 3,8%), образования — 4,95 (4,3%), здравоохранения — 7,2% (6,4%), научной и технической деятельности — 7,6% (6,4%), оптовой и розничной торговли — 15,5% (15,3%), транспортировки и хранения — 15,8% (15,6%), промышленного производства — 21,5% (19,9%).

У участников совета к представителям НГУЭУ и минэкономразвития возникло много вопросов. В частности, губернатор области Андрей Травников заявил, что ему непонятно, почему сделаны выводы о потере значения станции Инская, а также о потере определяющей роли Толмачево, как транспортного хаба.

— Самая крупнейшая сортировочная станция в стране сегодня — это Инская, — заявил Травников.

Представитель ЗСЖД также констатировал, что станция Инская еще долго останется в списке лидеров сети железных дорог.

— Сегодня уровень переработки вагонов на станции не ниже, чем в советское время. По кемеровским углям в 2018 году объем погрузки на ЗСЖД превысит уровень 1988 года. К 2030 году угольщики заявляют объем погрузки на 43% выше, чем в этом году. Там есть перспектива, — добавил он. — Контейнерные перевозки тоже растут. В Новосибирской области активно развивается Клещиха и другие грузоотправители контейнеров. В этом тоже будущее — нужно учитывать.

Президент НП «Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» (СТЭЛС) Сергей Максимов заявил, что, по его мнению, пока регион не проиграл конкурентную борьбу за «Шелковый путь».

— Такая опасность есть, но ее нужно учитывать и работать над этим, — констатировал Максимов. — Все будет зависеть от тарифов и экономики.

Гендиректор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич также не согласился с утверждением экспертов, что аэропорт сдает свои позиции.

— Статистика показывает, что доля Толмачево количественно и качественно растет по всем показателям. По количеству трансферных пассажиров, что является одним из признаков хаба, Толмачево на втором месте после Шереметьево, — заявил он. — Еще один момент: когда вы говорите про «Шелковый путь», то имеете в виду только железнодорожный транспорт. Но есть еще воздушный «Шелковый путь», хотелось бы чтобы он тоже был учтен в стратегии развития региона. Сегодня по перевозке грузов Толмачево занимает второе место после московского авиаузла.

Андрей Травников также констатировал, что в Стратегии не прописано, как планируется остановить процесс урбанизации и обеспечить прирост сельского населения в регионе. Сегодня пропорция между городскими и сельскими жителями находится на уровне 80% к 20%. По данным, указанным в Стратегии, на этом же уровне она останется и в 2030 году.

У участников совета возникли вопросы и к структуре ВРП региона. Судя по данным, представленным минэкономразвития, к 2030 году она сильно не изменится.

— Планируется, что Новосибирская область продолжит гармоничный рост, то есть прорывных направлений в сфере науки и транспорта не предполагается? Если взять в качестве примера Дубай, то им удалось уйти от нефтяной зависимости, и сейчас основной доход бюджета приносят аэропорт и торговля. Почему в ВРП не учтены приоритеты развития Новосибирской области? — поинтересовался Евгений Янкелевич.

Травников напомнил, что преимущество Новосибирской области — в диверсифицированной структуре экономики.

— Когда я вижу практически неизменную структуру экономики в течение 12 лет, то у меня возникают вопросы к качеству прогноза. Основной проект, по которому мы ждем результатов, — «Академгородок 2.0». Неужели он оказывает такое слабое влияние на структуру экономики? — добавил глава региона. — Как минимум в отношении торговли и научной деятельности картина вызывает у меня сомнения. Давайте пересчитаем показатели.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что при таких цифрах динамики ВРП региону будет сложно получить поддержку под программы Стратегии из федерального бюджета.

Финансовую часть документа прокомментировал министр финансов Виталий Голубенко. Он признал, что максимальный эффект дает инновационный сценарий реализации Стратегии. Однако Голубенко заявил, что он очень амбициозный, даже на первую трехлетку — в 1,5 раза выше по масштабам, чем консервативный. Министр также отметил, что пока ни одно направление развития Стратегии в достаточной мере не обеспечено финансами.

— Ни один из разработчиков Стратегии не продемонстрировал, что он понимает, как реализовать заявленные мероприятия с использованием имеющегося у него сегодня ресурса, — отметил Голубенко. — Прогноз ВРП, сделанный минэкономразвития, не обеспечивает заявленную Стратегию по потребности в ресурсах. Если не изменится структура экономики, то дополнительная потребность останется нереализованной, и мы начнем накапливать отставание от реализации Стратегии уже в первой трехлетке.

Министр финансов также обратил внимание: разработчики указали, что участие федерального бюджета в реализации Стратегии практически не требуется — его доля не превышает 4,5%.

— На самом деле в таком масштабе этого быть не может. Судя по Стратегии, на областной бюджет нагрузка должна составить 69%, участие местного бюджета — 0,3%, частных инвесторов — 25% от общей потребности. По предварительной оценке, доля федерального участия должна быть не менее 30-50% по отдельным направлениям. Областной бюджет может поддерживать реализацию Стратегии в пределах 45%. Доля участия муниципального образования, прежде всего областного центра, должна быть не менее 5%, — заявил Виталий Голубенко.

Андрей Травников поручил уточнить источники финансирования, необходимые для реализации Стратегии, но предупредил, что не стоит ориентироваться на федеральный бюджет.

— На 50% федеральных средств точно не стоит рассчитывать. Не нужно строить иллюзий, столько федеральных денег не будет. А вот увеличить долю внебюджетных инвестиций можно, — добавил он.

Представленный на совет проект Стратегии планируется доработать с учетом всех прозвучавших замечаний до 26 октября, 29 октября направить его на согласование в областное заксобрание. 14 ноября проект Стратегии планируется направить в минэкономразвития РФ, а 29 декабря рассмотреть на заседании правительства Новосибирской области.

Юлия Данилова

Фото: баз- пресс-служба правительства Новосибирской области, ост- автора