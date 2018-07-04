Стратегию развития авиационного хаба Толмачёво представили вице-премьеру России

Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта Толмачёво в рамках госпрограммы, позволит подготовиться к обслуживанию 10 млн пассажиров в год.

Вопросы развития аэропорта Толмачёво обсуждались в ходе рабочей поездки заместителя председателя Правительства РФ Максима Акимова в Новосибирскую область, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Ключевым пунктом программы Максима Акимова стало совещание в правительстве области, посвященное вопросам развития дорожно-транспортной отрасли региона. В совещании приняли участие министр транспорта РФ Евгений Дитрих, полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло, временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Накануне совещания в Москве состоялась рабочая встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. В ходе встречи глава государства подчеркнул важность развития Новосибирского авиационного узла, совместных с Министерством транспорта РФ усилий по модернизации аэродромной и терминальной инфраструктуры аэропорта Толмачёво.

Обращаясь к участникам совещания, врио губернатора области отметил ключевую роль Новосибирского транспортного узла в современной транспортной схеме страны, а также в создаваемой сегодня стратегии пространственного развития России, озвучил приоритетные для развития региона вопросы транспортной сферы. В числе важных вопросов Андрей Травников назвал развитие аэропорта Толмачёво и развитие воздушно-транспортного узла в Новосибирске.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих, оценивая транспортную систему региона отметил, что аэропорт Толмачёво обладает потенциалом развития как пассажирских, так и грузовых перевозок и имеет все возможности стать одним из крупнейших авиационных хабов.

В ходе заседания генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич и генеральный директор S7 Group Антон Еремин представили совместный доклад, в котором озвучили результаты сотрудничества аэропорта и авиакомпании и перспективы проекта по развитию авиационного хаба в Новосибирске. Кроме того, обсуждались предложения по повышению эффективности государственной программы субсидирования региональных перевозок в рамках постановления Правительства РФ от 25.12.2013 № 1242 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети».

Евгений Янкилевич отметил, что государственно-частное партнёрство, реализуемое акционерами и органами власти в рамках развития аэропорта Толмачёво, позволит обеспечить интересы государства во многих вопросах, в том числе решении задач развития магистральной инфраструктуры и транзитного потенциала Российской Федерации на глобальных рынках.

— Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта Толмачёво в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры Российской Федерации до 2024 года также позволит аэропорту расширить свои возможности и подготовиться к обслуживанию 10 млн пассажиров в год, — подчеркнул он.

В тот же день заместитель председателя Правительства РФ Максим Акимов и министр транспорта РФ Евгений Дитрих ознакомились с инфраструктурой и схемой перспективного развития аэропорта Толмачёво до 2023 года.

Фото: пресс-служба аэропорта Толмачёво